為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    烏克蘭家常菜嘉義飄香 台烏年輕夫妻跨越戰火圓創業夢

    嘉義縣長翁章梁（右起）肯定胡貽琮與佐里娜台灣烏克蘭年輕夫妻檔創業的堅韌精神。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（右起）肯定胡貽琮與佐里娜台灣烏克蘭年輕夫妻檔創業的堅韌精神。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/11 15:38

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE）由台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜攜手經營，是間充滿故事的異國料理店。他們原本想在烏克蘭創業，因烏俄戰爭回來台灣另起爐灶，展現堅韌不拔的精神。縣長翁章梁強調，「說說咖啡」不僅提供異國美食，更是一部感人的「青創戰鬥電影」，歡迎來嘉品嚐烏克蘭風味餐，享受充滿感情的「烏」與倫比美味。

    「說說咖啡」男主人胡貽琮畢業於國防大學電機系，以上尉軍階退伍後，3年多前到烏克蘭計畫開設珍珠奶茶店，籌備期間與烏克蘭小姐佐里娜熱戀同時規劃未來時，卻因烏俄戰爭爆發，被迫放棄在烏創業的夢想。兩人回到台灣繼續為夢想戰鬥，到媽媽的娘家嘉義縣六腳鄉蘇厝寮租下舅舅閒置多年的房子整修開店。

    胡貽琮說，開業初期，賣咖啡及一般常見料理，但由於地點偏僻，生意不見起色。就在陷入生存危機時，佐里娜決定將烏克蘭家庭料理加入菜單，終讓「說說咖啡」的獨特魅力被看見，漸入佳境。

    胡貽琮指出，烏克蘭風味餐除經典的鹽醃豬肉外，手工包的「烏克蘭餃子」，Q彈麵皮包裹細滑馬鈴薯餡料或鮮嫩雞肉餡料，搭配鹹香開胃的酸奶油醬，是烏克蘭傳統飲食最具代表性的料理之一。外酥內嫩、香氣四溢的「烏克蘭肉餅」也深受顧客喜愛；「家鄉味肉丸蔬菜湯」溫潤順口、洋溢著烏克蘭家鄉好滋味，都是必點料理。

    胡貽琮、佐里娜夫妻經營嘉義唯一烏克蘭料理店。（記者蔡宗勳攝）

    胡貽琮、佐里娜夫妻經營嘉義唯一烏克蘭料理店。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義唯一烏克蘭料理店「說說咖啡」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義唯一烏克蘭料理店「說說咖啡」。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播