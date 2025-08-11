民團控協和電廠土壤污染 環境部：環評結論不撤銷

針對台電協和四接開發案，守護外木山行動小組等公民團體今共同舉行記者會，指協和電廠內土壤污染超標。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/08/11 15:06

〔記者黃宜靜／台北報導〕守護外木山行動小組今揭露台電協和電廠土壤污染嚴重，並指環境部、環評會視而不見仍通過該案；對此，環境部環境保護司司長徐淑芷表示，土壤及地下水污染整治法（以下簡稱土污法）與環評為平行審查，土污問題需依照土污法限制，在利用土地前完成整治，環評是依照送審當下狀況通過，因此並不會重新進行環評，環評結論也不會被撤銷。

守護外木山行動小組今（11日）上午在立法院召開記者會，其召集人王醒之表示，據台電內部爆料者新資料顯示，基市府6月12日進場採樣土壤與地下水污染9個點位的結果已於7月中旬出爐，其中2點次的鎳金屬污染分別超標8倍、1.8倍，1點次的總石油碳氫化合物甚至超標42.4倍。基市府應依土污法規定公告為「土壤污染控制場址」，且該場址應「禁止土地利用行為，並得限制人員進入。」

王醒之說，協和四接案土壤污染嚴重超標，環境部、環評會視而不見仍在今年初粗暴通過本案。呼籲台電承認與贖罪，不應窮盡行政手段遮掩或試圖施壓基市府限制、變造管制公告的範圍；並向環境部喊話，一旦公告土壤管制區，所有開發行為都一律禁止。

徐淑芷表示，土污法、環評屬平行審查，環評並不會因為有土污而不能審查，不過，土污會依照土污法限制，在實質利用土地前，需先將受污染土地整治完畢，才能取得相關開發執照；環評只針對法律明文禁止者不進行審查。

至於台電有新增11個污染超過管制標準的點位，環評報告書是否需後續更新？徐淑芷表示，環評報告書是依照送審當下狀況通過，因此當報告書已審結後，就無需再更新，也不會被撤銷。後續是須依照土污法進行，自主改善或依基隆市政府公告的污染場址，進行改善、解列後，才能進行土壤的實質運用。

守護外木山行動小組等公民團體今共同舉行記者會，指協和電廠內土壤污染超標，市府應依土污法公告為控制場域，開發也必須暫停。（記者謝君臨攝）

