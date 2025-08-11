為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    銀養餐盤大募集活動開跑！青銀設計飲食抽全聯禮券

    台北市社區營養推廣中心魏子秦營養師建議，運用「3招銀髮軟食力」製備長者容易入口的餐點，並使用叉子、湯匙確認調整食物質地（取自台北市衛生局官網）

    台北市社區營養推廣中心魏子秦營養師建議，運用「3招銀髮軟食力」製備長者容易入口的餐點，並使用叉子、湯匙確認調整食物質地（取自台北市衛生局官網）

    2025/08/11 15:09

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕衛生福利部國民健康署調查顯示，65歲以上長者72%有部分缺牙，22.8%認為自身的牙齒功能狀況不佳，更有65.8%因牙齒、咀嚼或吞嚥問題而影響營養攝取。台北市社區營養推廣中心建議，民眾從食物種類、質地及烹調方式，依長者需求做出適合的餐點，台北市衛生局更於8月24日祖父母節前夕，舉辦「銀養餐盤大募集」活動，由青壯年與長輩共同設計飲食，還有機會獲得全聯禮券400元。

    衛生局提到，「銀養餐盤大募集」活動自即日起至9月5日，鼓勵18歲至55歲青壯年朋友與長者2人共煮，並拍攝符合高齡營養的餐盤照片，參加線上投稿，透過跨世代合作重視長輩飲食與健康，可以參加抽獎活動；總共將會抽出15名全聯禮券400元，以及20名全聯禮券200元。

    衛生局長黃建華指出，許多長者受牙口問題導致營養攝取不足，除了應先找牙醫師檢查牙齒狀況，也建議長者每日多做「健口操」增強口腔肌力與咀嚼能力。他也提到，如已有嚴重牙口問題，更要注意蛋白質、膳食纖維及鈣質等營養素補充，可從日常飲食中選擇質地柔軟、易於咀嚼的食物，以預防營養不良所造成肌少症。

    台北市社區營養推廣中心魏子秦營養師呼籲，可優先選取軟嫩食材，料理時也可以將食材處理成入口大小，並調整調理方式，讓食材軟化。

