    首頁　>　生活

    美國對台關稅 中市農業局：關注是否開放稻米、豬肉、雞肉進口

    台中市去年僅文心蘭等少量出口美國，美國關稅對台中市農業影響不大。（市府提供）

    2025/08/11 14:58

    〔記者歐素美／台中報導〕美國對台關稅20%+N，國內許多產業受影響，台中市農業局表示，台中市農產品外銷以日本及東南亞為主，輸往美國的不多，比較擔心的是台美之間的談判是否涉開放美國稻米、豬肉、雞肉等進口台灣，美國低價產品將對台中市農業構成挑戰，影響農民收益及國家糧食安全。

    台中市農業局表示，去年台中市出口美國有文心蘭（切花）約53.7萬元台幣，占台中市該品項外銷比例0.23%，另地瓜初級加工品約473萬元，占台中市該品項外銷比例26%，面對美國關稅影響不大。

    立法院副院長江啟臣表示，最近大家都很關心美國關稅對台衝擊，尤其是農民朋友都很擔心附加條件是否包含進一步開放農產品，台灣是小農經濟，面對的是市場開放、國際關稅競爭、農村人口老化，甚至氣候異常等多重挑戰。這幾天社會上討論關稅議題，大家多關注中小企業和製造業，但其實農業同樣是非常敏感且脆弱需要保護的產業。

    農業局表示，市府已配合農業部農漁協助方案，針對產業紓困、提升產業競爭力、開拓多元市場3面向研擬相關因應措施，將透過強化國產畜產品及稻米品牌行銷、推廣飲食文化、升級冷鏈物流及支持產業轉型等，建立消費者對國產農產品的購買信心及強化產業競爭力，減輕進口的衝擊，穩定市場。

