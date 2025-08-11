為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南濱海景點災後復原 盛夏活動熱力回歸

    風吹七Go七股鹽山風箏嘉年華9日起連續3週舉辦。（圖由台南市政府提供）

    風吹七Go七股鹽山風箏嘉年華9日起連續3週舉辦。（圖由台南市政府提供）

    2025/08/11 15:00

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，市府團隊積極協調中央、地方與民間業者，投入災區重建，濱海各景點陸續完成修復，原定舉辦的活動也將重新規畫安排。觀旅局長林國華說，台南會用最熱情、最活力的姿態迎接各地遊客。

    台南濱海景地區景點，包括安南區四草綠色隧道、七股鹽山、學甲區頑皮世界野生動物園、北門區雙春濱海遊憩區等，皆已正常開放。將軍漁港目前觀光海樓1樓餐飲區已恢復營業，2樓九叔公餐廳部分空間也已恢復營業。

    除了硬體設施修復，活動也陸續辦理，由台鹽與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go」風箏嘉年華，於8月9日起連續3週，活動還有8月16、17日及23、24日，邀全國民眾來七股鹽山參與風箏嘉年華帶來的精彩展演。「2025一見雙雕藝術季」鹽雕展也將於16日在七股鹽山開幕，光雕展則視井仔腳鹽田復原狀況，預計10月18日啟動，活動將延續至11月15日。

    夏季深受大小朋友喜愛的頑皮世界野生動物園，今年為了迎接暑假祭出「動物涼夏潑水趴」活動，加上消暑的「綠洲水樂園」，吸引大批遊客前往戲水遊玩，活動將持續至8月31日，民眾除了可以與動物近距離互動，還能挑戰刺激的遊樂設施。

    此外，黃金海岸16、17日將舉辦2025海風生活節；台南總舖師四季辦桌夏季場延期至30日開桌；2025台南夏日音樂節「將軍吼」則因風災影響延期至9月6日至7日舉辦；官田「葫蘆裡玩埤一夏」也調整至10月舉辦。

    2025一見雙雕藝術季鹽雕展將於16日於七股鹽山開幕。（圖由台南市政府提供）

    2025一見雙雕藝術季鹽雕展將於16日於七股鹽山開幕。（圖由台南市政府提供）

    頑皮世界野生動物園動物涼夏潑水趴熱力登場。（圖由台南市政府提供）

    頑皮世界野生動物園動物涼夏潑水趴熱力登場。（圖由台南市政府提供）

    將軍漁港觀光海樓1樓用餐區恢復營業。（圖由台南市政府提供）

    將軍漁港觀光海樓1樓用餐區恢復營業。（圖由台南市政府提供）

