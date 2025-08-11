台江沙洲奇景 神秘大樹幹挺過16級風屹立不搖

七股國聖燈塔旁的「一柱擎天」大樹幹，基於安全考量已於去年放倒。（晁瑞光提供）

2025/08/11 14:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市曾文溪口沙洲去年9月被發現冒出2支約2、3層樓的大樹幹，樹幹哪裡來的？怎麼立的？迄今成謎。其中，靠近七股國聖燈塔旁的「一柱擎天」大樹幹，台江國家公園基於安全考量而予以放倒，另一支位於曾文溪口北岸的大樹幹， 因位置偏遠又不易抵達而未特別處置，這次面對丹娜絲颱風的16級強風， 仍屹立不搖，被大讚果然是「神來柱」。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，丹娜絲颱風過後，趁這幾天放晴，他到於曾文溪口北岸新浮崙汕一帶進行環境監測，發現曾文溪上游因洩洪，帶來大量的沙土，新浮崙汕南側有往曾文溪擴增，北側靠近七股國聖燈塔的沙灘則遭到侵蝕。其中，去年發現的大樹幹，竟然還在，完全不受颱風影響。

晁瑞光說，丹娜絲颱風今年7月登陸台灣時，七股地區遭遇了強勁的風勢。 根據相關報導，七股測站測得16級強陣風，風速達到每秒55.4公尺。很多房屋不敵強風受損，但這根大樹幹，無畏風雨及風暴潮，依舊筆直立在沙洲上，果然是「神來柱」。

他說，新浮崙汕的沙洲這根神來柱，如果遇到漲潮，還隔著一大片海水，重機具是到不了的，到底是怎麼立的？他實在想不透。

台江國家公園管理處則懷疑可能是漁民設立作標示之用，也有可能是民眾好玩豎立，經查並未有人申請豎立，靠近國聖燈塔旁的大樹幹，因民眾易於抵達，基於安全考量，已於去年予以放倒，以免傾倒壓傷人。

位於新浮崙汕沙洲的這根神來柱，這次挺過丹娜絲颱風的16級強風， 屹立不搖。（晁瑞光提供）

