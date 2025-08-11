竹北蓮花公園打造首座森林特色公園 結合地景建置全縣最長18米溜滑梯

竹北市公所將投入2000萬元改造蓮花公園，最大亮點，即是將順應地景打造一座18米長的溜滑梯，今天開工動土。（記者廖雪茹攝）

2025/08/11 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市首座森林特色公園將坐落西區的蓮花公園，該公園就位在香火鼎盛的蓮花寺前方、假日遊客如織的鳳崎落日步道旁，由於設施老舊，加上樹木過於茂密蚊蟲孳生，長年潮濕步道長青苔而潛藏危機；市公所將投入2000萬元改造，最大亮點，即是將順應地景打造一座18米、全縣最長的溜滑梯，預計明年上半年完工。

竹北市繼新社樹網公園、白地Pump Track公園、崇義公園、尚義星空籃球場相繼動工後，市公所今天再啟動第5個西區工程-蓮花公園優化工程，市長鄭朝方與市民代表會副主席葉信輝及地方人士出席動土典禮。尚義里長曾福表示，蓮花公園已20多年了，很開心這次全面改善，造福居民也能帶動觀光。

鄭朝方表示，蓮花公園優化工程基地面積約6600平方公尺。全案以「自然融合」為設計核心，融入地形與林木紋理，並邀請樹醫生進場評估，在保留健康樹木的前提下，改善整體視野與通透性，讓陽光灑入園區，重新喚醒這座綠地的活力。

新蓮花公園規劃三大特色區域：一、入口廣場區：從地勢較低的廣場進入，視線隨緩坡草皮自然向上延伸，引導至核心地景遊戲區，營造開闊而具動線引導的空間感。二、地景遊戲區：活用山坡地形，打造高低錯落的親子遊戲空間，設置18米長圓管溜滑梯、磨石子滑梯，這些都有天然木屑緩衝保護，另外還有攀爬網與觀景平台，讓孩童在遊戲中探索自然、開展感官體驗。三、松樹步道區：新增步道串聯園區，可漫步於松林之間，感受陽光灑落、微風穿梭的自然節奏。

鄭朝方預告，未來鳳崎步道也將有新風貌正在設計中。新蓮花公園啟用後，將與廟宇、步道形成自然與文化交織的觀光節點，並串連新月沙灣和水月公園等濱海景觀和烏魚產業，成為遊客走訪竹北不容錯過的亮點。

竹北市公所今天啟動第5個西區工程-蓮花公園優化工程，預計明年上半年完工。（記者廖雪茹攝）

新蓮花公園將順應地景林木，規劃入口廣場區、地景遊戲區、松樹步道區等三大特色區域。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所表示，蓮花公園優化工程以「自然融合」為設計核心，將改善整體視野與通透性。（記者廖雪茹攝）

蓮花公園優化工程完工模擬示意圖。（竹北市公所提供）

