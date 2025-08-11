為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄都市傳說「霍爾移動城堡」消失了 熱褲哥已重生

    熱褲哥被診斷罹患思覺失調症，經穩定治療和接受長效針藥物，目前已穩定回歸社會近2年。（凱旋醫院提供）

    2025/08/11 15:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄都市傳說之一「霍爾的移動城堡」近年已從街頭消失，50多歲的「阿華」過去總穿一件熱褲，推著載滿回收物的手推車穿梭街頭，也曾發生攻擊路人行為，3年多前經強制送醫，診斷罹患思覺失調症，經持續穩定的長效針治療，出院近2年已找到穩定的洗碗工工作，順利回歸社區。

    「阿華」年輕時曾在機車行當學徒，約20年前淪為遊民，靠著撿資源回收度日，但對周遭環境充滿敵意、常和人起衝突，直到一次與人發生衝突後被強制送醫，醫師發現他深陷思覺失調症所苦，有被害妄想、幻聽干擾等症狀。

    高雄市立凱旋醫院成人精神科醫師劉潤謙指出，「阿華」從剛住院時抗拒診斷，後來接受長效針劑等藥物治療，情緒與思緒逐步穩定，並配合職能復健與心理治療，出院後先入住遊民收容中心，後找到洗碗工的工作，自我照顧和工作能力已提升，過去他穿著全身破爛、身上有異味，如今已和常人沒兩樣，也不再四處漂泊。

    凱旋醫院院長周煌智表示，思覺失調症不是中邪，而是患者因大腦神經傳導異常，常見幻聽、妄想、思緒混亂、情緒暴躁等症狀，若未及早治療或中斷用藥，反覆發作將造成大腦損傷，影響生活功能與社會能力。

    周煌智說，過去患者使用口服藥物有很多副作用，如走路像機器人、眼睛上吊，第2代長效針劑可減少副作用，而且從2週打1劑，到1個月、3個月甚至半年打1劑，可減少肌肉損害、提升病人穩定率。健保署2022年編列27億元預算啟動「長效針劑專款政策」，幫助更多患者能更積極治療、重返人生。

    健保署2022年編列27億元預算啟動「長效針劑專款政策」，幫助更多思覺失調患者積極治療、重返人生。（記者許麗娟攝）

    凱旋醫院院長周煌智說明使用長效針劑治療思覺失調症的效果。（記者許麗娟攝）

    熱褲哥曾是高雄都會傳說之一，常推著龐大源回收物，被網友戲號稱為高雄的「霍爾移動城堡」。（資料照，擷取自爆廢公社）

    熱門推播