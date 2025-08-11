9年愛心從未間斷 八里五福宮再捐62萬民生物資助弱勢家庭溫飽

八里五福宮連續9年來凝聚信眾善心助人及救人，11日舉行民生物資捐贈儀式。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區五福宮以奉祀五路財神聞名，9年來愛心從未間斷，長年凝聚信眾力量投入公益，累計捐贈市值超過1959萬元的物資與設備。今（11）日再次響應「新北好日子愛心大平台」，捐出市值62萬7760元、共851箱的民生物資，由主委鄭戴麗香代表捐贈，社會局長李美珍代表受贈，將用於協助全市弱勢家戶。

鄭戴麗香表示，公益是一條永續之路，而「新北好日子愛心大平台」提供了更廣、更深的發放管道。五福宮秉持財神爺帶來平安、福氣與財氣的精神，透過捐贈救護車與民生物資回饋鄉里。此次捐贈物資包括3000斤白米、麵線、罐頭、泡麵、醬油及餅乾等，皆為弱勢家庭日常所需的食材。

李美珍感謝五福宮多年來的支持，並指出這些物資能即時補足弱勢家庭日常三餐所需。部分物資將優先提供八里區公所，回饋五福宮所在地的弱勢家戶，其餘則由社福中心社工專業評估後，分送至各區家庭，協助他們獲得基本溫飽。

社會局表示，大平台自2019年開辦以來，已媒合物資及善款，幫助超過5400萬人次受益。市府盼此次捐贈能拋磚引玉，凝聚更多社會愛心力量，讓善的循環持續延伸，讓更多新北市民感受到溫暖與支持。

