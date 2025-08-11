為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9年愛心從未間斷 八里五福宮再捐62萬民生物資助弱勢家庭溫飽

    八里五福宮連續9年來凝聚信眾善心助人及救人，11日舉行民生物資捐贈儀式。（記者羅國嘉攝）

    八里五福宮連續9年來凝聚信眾善心助人及救人，11日舉行民生物資捐贈儀式。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/11 14:18

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區五福宮以奉祀五路財神聞名，9年來愛心從未間斷，長年凝聚信眾力量投入公益，累計捐贈市值超過1959萬元的物資與設備。今（11）日再次響應「新北好日子愛心大平台」，捐出市值62萬7760元、共851箱的民生物資，由主委鄭戴麗香代表捐贈，社會局長李美珍代表受贈，將用於協助全市弱勢家戶。

    鄭戴麗香表示，公益是一條永續之路，而「新北好日子愛心大平台」提供了更廣、更深的發放管道。五福宮秉持財神爺帶來平安、福氣與財氣的精神，透過捐贈救護車與民生物資回饋鄉里。此次捐贈物資包括3000斤白米、麵線、罐頭、泡麵、醬油及餅乾等，皆為弱勢家庭日常所需的食材。

    李美珍感謝五福宮多年來的支持，並指出這些物資能即時補足弱勢家庭日常三餐所需。部分物資將優先提供八里區公所，回饋五福宮所在地的弱勢家戶，其餘則由社福中心社工專業評估後，分送至各區家庭，協助他們獲得基本溫飽。

    社會局表示，大平台自2019年開辦以來，已媒合物資及善款，幫助超過5400萬人次受益。市府盼此次捐贈能拋磚引玉，凝聚更多社會愛心力量，讓善的循環持續延伸，讓更多新北市民感受到溫暖與支持。

    新北八里五福宮11日再次響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈市值62萬7760元、共851箱的民生物資，由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈，新北社會局長李美珍（右）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    新北八里五福宮11日再次響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈市值62萬7760元、共851箱的民生物資，由主委鄭戴麗香（左）代表捐贈，新北社會局長李美珍（右）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播