    「楊柳」會選哪穿心？各國路徑分兩大派 南北風雨差很多

    根據國家災害防救科技中心匯整的各國颱風路徑預測，楊柳將直撲台灣穿心，不過登陸地點各國分成宜花、花東兩派。（NCDR）

    2025/08/11 14:24

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第11號颱風「楊柳」持續逼近，今（11日）上午已經來到台北東南東方1290公里之處，根據國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測，楊柳將直撲台灣穿心，不過登陸地點各國分成宜花、花東兩派。

    根據中央氣象署觀測顯示，「楊柳」今上午8點時中心位置在北緯21.2度，東經133.4度，以每小時24公里速度，向西轉西北西進行，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑30公里；氣象署不排除「楊柳」未來有增強為中度颱風可能，暴風半徑也有機會擴大。

    國家災害防救科技中心匯整各國颱風路徑預報，各國均認為「楊柳」將直接登陸台灣東部。不過可能的登陸地點分為兩派，中央氣象署、中國、香港認為較為偏南登陸花東一帶，而美軍、日、韓則預估登陸地點較北至宜花一帶。

    由於「楊柳」環流小，屬於小鋼砲颱風，登陸地點、核心環流影響的區域風雨會相當劇烈，要密切觀察調整。

