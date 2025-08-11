為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北高雄36所國中小廁所老舊 獲教育部補助億元改建

    嘉興國中廁所入口闢有閱讀區，如廁也有書香。（記者蘇福男攝）

    嘉興國中廁所入口闢有閱讀區，如廁也有書香。（記者蘇福男攝）

    2025/08/11 14:11

    〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄國中小校舍使用均超過20年，廁所老舊亟待改建，立委邱志偉協助爭取，教育部國教署核定上億元經費，將改建北高雄8區36所國中小老舊廁所。

    獲得老舊廁所改建經費學校，分別為岡山竹圍、壽天、後紅、和平、嘉興、岡山國小灣裡分校、甲圍、五林、興糖、仕隆、橋頭、蚵寮、彌陀、南安、永安、維新、新港、下坑、竹滬、三埤、一甲、大社、路竹、海埔、大湖、文賢、明宗、成功、砂崙、茄萣、興達共31所國小，另有岡山、一甲、湖內、永安和彌陀國中。

    邱志偉指出，北高雄國中小校舍均已超過20年，陸續進入廁所改建高峰期，去年他陸續接獲多校老舊廁所急迫需要改善的陳情，礙於老舊廁所改建專案已執行完畢、經費用罄，因此他極力要求國教署提報新專案爭取行政院核定，新專案順利核定後，今年全台學校老舊廁所就能進行系統性的改建。

    他說，核定改建工程以學校狀況最不好的校舍廁所為主，並一次進行整棟廁所改建，改建過程難免對師生造成不便，但未來廁所將更乾淨明亮，後續學校將接續展開設計及工程發包作業，預計明年師生將有嶄新廁所可使用。

    邱志偉表示，過去許多學校廁所僅貼磁磚，各校廁所都大同小異，改建新廁大多融入在地特色，例如岡山國小的廁所將空軍、蜂蜜等意象加入其中，嘉興國中則是將學校的美術班強項凸顯於新廁所中，入口增加美麗的壁畫深具特色，各校廁所改建後都有滿滿的創意，且設施更新如廁品質更佳。

    嘉興國中將學校美術班強項凸顯於新廁所中，入口增加美麗的壁畫深具特色。（記者蘇福男攝）

    嘉興國中將學校美術班強項凸顯於新廁所中，入口增加美麗的壁畫深具特色。（記者蘇福男攝）

