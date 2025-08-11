為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    落落長OUT！中和新蘆線試辦跑馬燈精簡 即時掌握到站訊息

    中和新蘆線試辦精簡列車到站顯示資訊，圖為調整前後對照。（北捷提供）

    2025/08/11 14:01

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運乘客超有感！列車行駛跑馬燈常見例行性宣導長文，雖然用意良善，但有時無法即刻掌握到站訊息，不免擾人。為此，台北捷運公司今宣布，中和新蘆線（橘線）全線列車，即起試辦精簡到站顯示器內容，保留站名、轉乘路線等必要資訊，並視成效評估擴大與否。

    以中和新蘆線大橋頭站至民權西路站為例，列車行駛途中持續輪播「大橋頭→民權西路→中山國小」及「終點:南勢角」等訊息；即將抵達民權西路站時，則顯示為「民權西路（轉乘紅線）」。

    北捷指出，調整後，持續顯示即將抵達車站及前後一站站名、終點站，轉乘車站則改為站名及轉乘路線，刪除「請在本站換車」等文字，同步優化轉乘車站英文顯示內容，改以站名、英文代碼及轉乘路線名稱呈現。

    以中和新蘆線、淡水信義線（紅線）相交的東門站為例，從橘線轉乘原會提醒「transfer station for the Red Line」，目前改成「Dongmen O06（Red Line）」；其中，「O06」的首位「O」是英文（Orange）、「06」則是東門站在中和新蘆線的編號，但如果是從紅線的東門站搭車，編號會變成「R07」。

    北捷補充，持續蒐集各界意見調整優化，民眾可提建議作為參考，將視試辦成效評估是否擴大實施至其他路線。

