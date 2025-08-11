颱風、大雨即封橋 雲林豐岡橋2.68億抬升拓寬解決防洪痛點

豐岡橋跨越大湖口溪，是連絡雲林斗南、大埤的重要橋梁，梁底太低成為防洪缺口，雲縣府規劃2.68億原地抬升改建。（記者黃淑莉攝）

2025/08/11 14:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕豐岡橋跨越大湖口溪，連接雲林斗南鎮與大埤鄉的重要橋梁之一，因梁底高程過低，影響大湖口溪通洪斷面，每遇颱風或豪大雨即要預防性封橋，縣府規劃將橋梁抬升、橋面拓寬，總經費2.68億元，水利署同意補助1.64億元，地方爭取納入《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》增加經費挹注，加速工程推動。

大埤鄉長林森寳指出，豐岡橋位在雲86線鄉道上，是大埤鄉民前往斗南、土庫、虎尾重要橋梁之一，往來車輛頻繁，但因橋梁梁底高程太低，影響大湖口溪通洪，還有大雨溪水暴漲成為防洪瓶頸，溪水從橋梁溢流造成鄰近農田淹水，地方期盼能改建，確保通行安全及解決水患。

雲林縣交通工務局表示，針對豐岡橋抬升改建縣府去年初自籌約850萬元先行辦理規劃設計，提出原址原線抬升改建計畫，將橋頭與橋尾抬升0.98公尺、橋梁最高處抬升2.3公尺，長度90公尺不變，橋寬由原來10公尺拓寬為14公尺雙向2車道。

交工局指出，改建橋梁為拱形鋼構橋型，有2支落墩，考量河道開挖圍堰風險及新橋墩避開既有基礎位置等因素，採用多柱構架式橋墩，橋墩及橋台基礎採用樁柱型式。

交工局表示，豐岡橋抬升改建工程總經費約2.68億元，水利署已同意補助1.64億元，0728豪雨大湖口溪水暴漲至豐岡橋梁底，水退後大量砂石堆積在橋下，立委張嘉郡上週邀集水利署等單位現勘，地方建議能納入《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》增加經費挹注，讓工程能早日發包動工。

水利署副署長王藝峰在現場說，依照規定水利署目前只能補助1.64億元，會協助爭取納入特別條例範圍，加速工程推動。

