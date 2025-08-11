為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園市114學年度增設47特教班 學前特教班多了11班

    桃園市114學年度將增加47班身心障礙特殊教育班級，圖為桃園國小集中式特教班。（教育局提供）

    桃園市114學年度將增加47班身心障礙特殊教育班級，圖為桃園國小集中式特教班。（教育局提供）

    2025/08/11 14:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾有家長反映，桃園市學前集中式特教資源分配不均，部分幼兒因名額不足，只能以普通生身分就讀公幼，開學進入倒數計時，桃園市教育局表示，114學年度將增加47班身心障礙特殊教育班級，其中，學前特教班將增加11班，7班為集中式、4班巡迴班，補充學前特教資源。

    教育局表示，桃園市人口移入持續成長，隨著特教政策的宣導與落實，近年通過鑑定的身心障礙學生人數也隨之上升，桃園市持續投入特教資源增設身心障礙特教班級，統計111學年度增設25班、112學年度增設42班、113學年度增設45班，114學年度將增設47班，4個學年度累計增設159班，除能協助降低身心障礙班級師生比，亦維護身心障礙學生與幼兒受教權益。

    過去有家長反映，學前集中式特教資源分配不足，教育局表示，桃園市學前特教幼兒由身心障礙學生鑑定中心負責鑑定，目前學前特教班共108班、學生數約3400人，114學年度增設的47班中，有11班為學前特教班級，7班集中式、4班巡迴班，其他為國小以上特教班，主要以資源班居多，學生平時在一般班級接受融合教育。

    教育局表示，依據特殊教育法第9條，地方政府每年應從寬編列特教預算，且不得低於當年度教育主管預算5%，桃園市近幾年編列特教預算皆達教育局總預算7%至8%之間，並持續爭取中央特教計畫型補助款；另，桃園市除於111學年度起率先全國實施特殊教育代理教師全聘期制，亦於113學年度起率六都之先實施時薪制特教學生助理人員全聘期制，讓特教助理人員於寒暑假期間，由市府負擔勞健保續保費用，使其年資得以繼續採計，保障其勞動權益，提升其留任久用的意願。

    教育局長劉仲成表示，為提升特教服務品質，桃園市透過增班增置特教教師員額，充實特教教師人力配置，確保身心障礙學生與幼兒都能獲得高品質的特殊教育服務。

    桃園市114學年度將增加47班身心障礙特殊教育班級，圖為青溪特幼空間。（教育局提供）

    桃園市114學年度將增加47班身心障礙特殊教育班級，圖為青溪特幼空間。（教育局提供）

