丹娜絲風災募款達3.5億 2類受災戶淹水賑助提高至1萬

2025/08/11 13:41

〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，截至8月10日為止共計募得3.5億餘元，其中已撥款逾1億予受災縣市政府，並且有2類受災戶的淹水賑助金額由5000元提高為1萬元。

賑災基金會統計，丹娜絲募款專案已接獲2萬5326筆捐款、累計金額達3億5280萬5962元，以自動化設備、臨櫃匯款2556筆，共計3億2837萬3537元最高，其次是LINE Pay的1萬5130筆、1449萬9000元，以及四大超商的7640筆、993萬3425元。其中，百萬以上捐款共計67筆，捐款逾2.8億元。

賑災基金會表示，目前包含嘉義縣、雲林縣、彰化縣、台南市等縣市政府已陸續向該會申請災害賑助，申請額度為1億125萬元，已於8月7日全數核撥，受災民眾得向相關縣市的社政機關查詢賑助事宜。

賑災基金會也指出，7月30日召開董事會，決議該會的丹娜絲颱風賑助參採凱米颱風緊急應變措施，調整住戶淹水賑助，從原要點為低收入戶與受政府扶助之中低收入家庭，住屋因淹水且達50公分以上且有居住事實之現住戶，發給淹水賑助5000元，配合行政院政策指示，調整為有淹水且有居住事實之低收入戶與受政府扶助之中低收入家庭受災戶，賑助金額由5000元提高為1萬元，土石流受災戶亦適用。

此次「114年丹娜絲風災募款專案」勸募期間為7月21日至8月20日止，預募金額為新台幣5億元，所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。因募款產生的行政、人事等作業費用，則由賑災基金會自行支出。

