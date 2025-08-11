為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新泰塭仔圳重劃區首座中環公園啟用 侯友宜：未來預計蓋38座

    中環公園把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池。（記者羅國嘉攝）

    中環公園把昔日易淹水的低窪地帶，改造為兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/11 13:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市塭仔圳都市計畫再添亮點，以「黑手職人文化」為主題的新莊區中環公園已完工啟用。市長侯友宜今（11）日視察並宣布開放使用，邀請市民攜家帶眷來此「塭」故知新。侯友宜表示，塭仔圳透過市地重劃，重現地方風華。塭仔圳有397公頃，未來預計蓋38座公園，該公園設計時結合滯洪、生態及當地居民需求，讓民眾在其散步遊玩時，能認識塭仔圳過往歷史。

    中環公園位於新莊中環路、幸福路與泰林路口，距機捷泰山站步行僅8分鐘。地政局長汪禮國指出，中環公園是塭仔圳第一座特色公園，也是兼具文化傳承與生態活力的森林綠地，設計理念榮獲2024年「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎。施工團隊透過整體環境規劃，融入地景雕塑、金屬造型裝置與兒童遊具，並保留老厝石階與牆面等生活痕跡，呈現從荷花田農業時代到金屬加工聚落的歷史脈絡。

    汪禮國表示，為解決低窪易淹水問題，團隊利用地勢建構兼具滯洪與生態教育功能的親水生態池，雨季可蓄水，枯水期啟動補水，確保全年有潺潺水聲。此設計不僅增加生態多樣性，也成為城市中重要的生態跳島，實現與自然共生的目標。

    議員陳世軒說，園內保留很多過去塭仔圳的元素，不管是黑手、鐵工等都有教育意義。不過提醒地政局與維管公所應做好安全防護，例如園內的不鏽鋼塭仔圳地圖，夏天吸熱後會變成非常燙的鐵板，可能燙傷小朋友，必須做好維護。啟用後將依市民反饋，持續給市府建議，把公園做得更好。

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用，園區規劃許多遊憩設施。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用，園區規劃許多遊憩設施。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（左5）今啟用新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（左5）今啟用新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用，園區規劃許多遊憩。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用，園區規劃許多遊憩。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用，園區規劃許多遊憩。（記者羅國嘉攝）

    新泰塭仔圳重劃區首座公園「中環公園」啟用，園區規劃許多遊憩。（記者羅國嘉攝）

