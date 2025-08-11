為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他哀買「去冰」手搖飲仍出現小碎冰 內行人曝：店員會加水稀釋

    每到炎熱的酷暑，不少台灣人會購買冰涼的手搖飲消暑。示意圖。（資料照）

    每到炎熱的酷暑，不少台灣人會購買冰涼的手搖飲消暑。示意圖。（資料照）

    2025/08/11 14:24

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每到炎熱的酷暑，不少台灣人會購買冰涼的手搖飲消暑。然而，近來有網友發文抱怨，他去手搖店買飲料時，有明確和店員表示要「去冰」，但拿到飲料後，發現裡面仍有小碎冰，讓他感到非常不滿，該文一出，吸引許多網友熱烈討論，還釣出內行人解釋。

    該名網友日前在PTT以「賣飲料堅持不去冰的是哪種人？」為標題發文，提到他感覺一些飲料店很奇怪，明明已用冰塊裝在雪克杯裡面降溫，且台灣牛奶是採用高溫殺菌，理論上搖飲料用的雪克杯大概4到6度，除非放一個下午，否則沒那麼容易壞掉，無法理解為何飲料店仍不提供「去冰」的選項。

    原PO指出，他去沒有提供去冰選項的飲料店消費，也會跟店員講明自己的飲料要去冰，或是在手機上點選去冰，然而店員給他的飲料，裡面還是有小碎冰混入其中，讓他感到非常生氣，同時質疑店家為何在設計點單項目時，不願意加上「完全去冰」的選項。

    貼文曝光後，意外引起不少網友共鳴，「上次拿起來一搖就半杯冰，店員還說有小碎冰很正常」、「點過幾次去完全冰，懷疑店員故意給我溫的」、「很多間都這樣玩，所以只能自己講清楚，說要完全去冰」、「我覺得講去冰，就不應該有任何冰就是了，偏偏還是會有小碎冰給你，我不喜歡喝手搖杯就是這樣」。

    另有內行人跳出來解釋，即便有顧客點去冰，店員仍然會選擇加水去稀釋，「完全去冰也是加水稀釋」、「以前在飲料店打工過，去冰都是加水」、「成本問題，國外的去冰是直接不給冰也不補滿」、「去冰也是加水，沒做過就不用嘴了，自己去開一間比較快，看能撐多久」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播