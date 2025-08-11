他哀買「去冰」手搖飲仍出現小碎冰 內行人曝：店員會加水稀釋

每到炎熱的酷暑，不少台灣人會購買冰涼的手搖飲消暑。示意圖。（資料照）

2025/08/11 14:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每到炎熱的酷暑，不少台灣人會購買冰涼的手搖飲消暑。然而，近來有網友發文抱怨，他去手搖店買飲料時，有明確和店員表示要「去冰」，但拿到飲料後，發現裡面仍有小碎冰，讓他感到非常不滿，該文一出，吸引許多網友熱烈討論，還釣出內行人解釋。

該名網友日前在PTT以「賣飲料堅持不去冰的是哪種人？」為標題發文，提到他感覺一些飲料店很奇怪，明明已用冰塊裝在雪克杯裡面降溫，且台灣牛奶是採用高溫殺菌，理論上搖飲料用的雪克杯大概4到6度，除非放一個下午，否則沒那麼容易壞掉，無法理解為何飲料店仍不提供「去冰」的選項。

原PO指出，他去沒有提供去冰選項的飲料店消費，也會跟店員講明自己的飲料要去冰，或是在手機上點選去冰，然而店員給他的飲料，裡面還是有小碎冰混入其中，讓他感到非常生氣，同時質疑店家為何在設計點單項目時，不願意加上「完全去冰」的選項。

貼文曝光後，意外引起不少網友共鳴，「上次拿起來一搖就半杯冰，店員還說有小碎冰很正常」、「點過幾次去完全冰，懷疑店員故意給我溫的」、「很多間都這樣玩，所以只能自己講清楚，說要完全去冰」、「我覺得講去冰，就不應該有任何冰就是了，偏偏還是會有小碎冰給你，我不喜歡喝手搖杯就是這樣」。

另有內行人跳出來解釋，即便有顧客點去冰，店員仍然會選擇加水去稀釋，「完全去冰也是加水稀釋」、「以前在飲料店打工過，去冰都是加水」、「成本問題，國外的去冰是直接不給冰也不補滿」、「去冰也是加水，沒做過就不用嘴了，自己去開一間比較快，看能撐多久」。

