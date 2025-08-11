竹縣府攜手空軍推動職業參訪 助青年探索職涯邁向脫貧之路

新竹縣政府日前舉辦空軍基地的職業參訪活動，幫助更多的弱勢家庭青年探索自己的職涯。（取自竹縣府官網）

2025/08/11 14:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府社會處為了讓縣內低收、中低收入戶的家庭增厚社會網絡連結、補強且多元化他們的職場資源，以利未來脫貧，近日舉辦「空軍體驗．職場脫貧」的職業參訪活動，邀請40名來自這類家庭的青年實際走訪新竹空軍基地，了解駐紮的空軍第2戰術戰鬥機聯隊所處的軍旅職場環境且初體驗，開拓他們的就業視野。

縣府社會處長陳欣怡說，這次活動對象以設籍新竹縣的低收入、中低收家庭為主，並優先邀請已經參加縣內「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「希望存摺投資方案」及「社勞政聯合促進就業服務計畫」的家長及其子女，參訪內容包含：空軍消防勤務介紹，參觀發動機修護工廠、幻象2000戰機、憲兵武器、警備車展示等，也實地體驗。

他們希望參加活動者得以近距離接觸軍職現場，對空軍勤務內容、職場文化有進一步的認識，並感受國軍官兵的專業精神與紀律態度。

她直言，軍職薪資穩定，如果符合志願役資格，又有意從軍的青年加入國軍，是有助前述家庭早日改善經濟進而脫貧。未來他們也會持續舉辦類似、比較難接觸到的職場就業環境參訪活動，給這些弱勢家庭的孩子們更多資源和幫助。

