違規賣新興菸品累積開罰逾7000件 裁罰金額達5.8億

國健署長沈靜芬。（記者林志怡攝）

2025/08/11 13:23

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國健署日前有條件通過美、日2大型菸商的14項加熱菸產品，拒菸團體擔憂，其中勢必包含加味加熱菸，對年輕族群吸引力極大。衛福部國民健康署長沈靜芬表示，目前國健署已累計裁罰違法新興菸品5.8億元，並針對網路平台等販售管道加強查緝，另日前有條件通過健康風險評估的加熱菸品業者，仍未提交備查資料，尚不得販售。

針對電子煙及未通過健康風險評估審查之加熱菸等違法產品查緝情況，國健署統計，自2023年3月22日（菸害防制法修正施行日）至2025年6月30日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計77萬餘家件次，開立處分書計7044件，包含電子煙2369件、加熱菸4675件，總計7044件中包含裁罰網路平臺169件，使用電子煙或加熱菸1420件），裁罰金額約5.8億。

沈靜芬指出，國健署針對網路平台販售新興菸品的情況也加強巡查，目前已有大幅度改善，但部分業者轉以自架網站或透過社群媒體販售，國健署會與相關部會討論因應作為，完善查緝機制，避免青少年跟未成年等敏感族群接觸菸品。

為避免青少年族群接觸菸品，部分地方政府嚴格禁止學校周邊一定範圍內販售菸品，對於未來是否參考此類作法，修正「菸害防制法」、作為全國一體適用的規範，沈靜芬說，國健署樂見地方政府自主採取較嚴格的管制措施，後續也會觀察執行成效，並考量是否適合全國實施。

沈靜芬也提到，加味加熱菸對於這些青少年而言更有吸引力，也比較會容易引誘年輕族群吸菸，國健署在去年8月公告菸品禁止添加物草案後，接到來自各界的諸多意見，後續也持續收集國內外文獻資料，召開專家會議，後續也會與各部會討論管理作為，完成行政流程後才會公告，目前並未有時程表。

另沈靜芬強調，未來國健署公告菸品不可添加物的類型後，將適用至所有菸品，其中也包括加熱菸，有條件通過健康風險評估的加熱菸品項，在業者取得行政處分後，仍須調整產品包裝標示並繳交相關稅款，確認符合「菸害防制法」規範後，提供資料與國健署備查，目前國健署仍在等待業者補齊資料中。

沈靜芬坦言，菸品相關管制涉及菸商業者、財稅等面向，對她個人來說有確實有挑戰，但國健署的團隊過去幾年都秉持科學實證精神，並多次與專家委員討論，也和各地衛生局、財政部等有過溝通，具有堅強的陣容與團隊經驗，相信後續查緝對團隊來說不是問題。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

