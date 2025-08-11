為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮市區路面油漬害騎士慘摔 清潔隊：油品不得丟入垃圾車

    花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後爆開噴灑在路面上。（民眾提供）

    花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後爆開噴灑在路面上。（民眾提供）

    2025/08/11 13:15

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是1輛垃圾收運車執行清運時，有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後，垃圾收運車捲動器啟動時，導致垃圾爆開噴灑大量油漬於地面機慢車道上，隨後1名機車騎士沿和平路東往西方向直行行經該處時，疑似因油漬打滑摔倒，造成手腳擦挫傷，經送醫診治後，所幸並無大礙。

    花蓮警分局呼籲，為維護道路行車安全，民眾在日常生活中應注意垃圾丟棄與車輛裝載的安全規範。若垃圾中含有液體、油漬或其他易滑物質，務必妥善包裝並避免外漏，以防在運送或收集過程中遺漏於道路上，造成路面濕滑，增加交通事故風險。若貨車載運物滲漏、飛散導致事故，相關單位將依法開罰，肇責部分仍待進一步釐清。

    花蓮市清潔隊指出，當天垃圾車行經建林街跟和平路口時，有民眾丟了一包不明液體進垃圾車，在壓縮時爆開造成油漬汙染地面，後方一輛機車因此跌倒，呼籲市民務必使用透明垃圾袋，並做好垃圾分類，如油品、液體等危險物不得丟入垃圾車內，後續也將針對清潔人員加強教育訓練。

    花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後爆開噴灑在路面上。（民眾提供）

    花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後爆開噴灑在路面上。（民眾提供）

    花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後爆開噴灑在路面上。（民眾提供）

    花蓮市區和平路日前路面有大片油漬造成路過的機車摔車，花蓮警分局調查後發現是有民眾丟入疑似裝有油漬垃圾後爆開噴灑在路面上。（民眾提供）

