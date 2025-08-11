關西服務區「關西便當」推出近14年 奪得國道「好好吃」第1名

國道3號關西服務區的「關西便當」，獲全國用路人票選是國道服務區「好好吃」第1名。（記者黃美珠攝）

2025/08/11 13:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕國道3號關西服務區的新東陽「關西便當」，推出近14年，主打梅干扣肉等5個經典客家庶民餐飲的「關西便當」人氣歷久不衰，因為現點現做且定量出售，每人最多限買6個，新鮮的好滋味，最近勇奪交通部高速公路局主辦的國道服務區「好好吃、好好玩、好好買」票選中「好好吃」的第1名。

新東陽（股）公司關西服務區經理林佳怡說，2011年新東陽得標關西服務區經營權後不久就推出「關西便當」，以此主攻庶民餐飲，推出：客家梅干扣肉、客家桔醬豬排、客家鹹豬肉、客家雙拼、以及客家梅汁雞腿5款便當，14年來成為經典。

請繼續往下閱讀...

因為強調庶民餐飲，所以梅干扣肉和鹹豬肉2款便當，最先售價都是55元，一直維持到104年7月才小額調漲為59元，再到今年6月才又順應物價通膨調整到69元。

5款便當最多1張百元鈔票加上1個10銅板就能享用，飽餐之外，由於現場點單、現場製作，新鮮味美，真正落實庶民餐飲而備受來客肯定。所以每天2個供餐時段儘管都限量銷售，但銷量穩定成長，以致每人限制只能點、買6個。

在這次高公局主辦「到服務區多留一下」的票選活動中，關西服務區的「關西便當」拿下「好好吃」的第1名，第2名則是中壢服務區佳樂蛋糕波士頓派、第3名是新營服務區的樂檸漢堡流金手打牛堡。

至於「好好玩」部分，關西服務區2樓仍打造中的V型轉角結合裸視3D動畫，也贏得第1名。

國道關西服務區的「關西便當」近14年來始終以5款經典客家庶民餐飲緊抓住用路人的胃和心。（記者黃美珠攝）

國道關西服務區的「關西便當」近14年來一直以這5款經典客家庶民餐飲抓住用路人的胃。（記者黃美珠攝）

堅持庶民餐飲，國道關西服務區的「關西便當」售價也很親民。（記者黃美珠攝）

國道關西服務區2樓還在全新打造中的V型轉角設計的裸視3D動畫區，也贏得這次票選「好好玩」的冠軍。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法