澎水校友回饋母校 色廊 Hair Salons 贈百張剪髮券鼓勵學弟妹

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在澎湖高級海事水產職業學校家長會長歐益澄的居中牽線與陪同下，優秀校友、色廊 Hair Salons 店長陳佩佩及胡銘和學長夫婦特地返校拜會顏嘉禾校長，並慷慨捐贈100張剪髮券，提供給代表學校參與各項競賽及表現優秀的同學，期盼鼓勵學弟妹勇於展現自我，為個人與母校爭取榮耀。

色廊 Hair Salons 是一家深受年輕族群喜愛的網美髮廊，以提供最優質的美髮服務聞名。雖身處美髮產業，陳佩佩夫婦卻熱心公益，積極投入社會關懷。近期在歐益澄會長的介紹下，得知澎水學生於技藝競賽、專題實作競賽及社區服務等領域成績斐然，特別以免費剪髮的方式，讓同學們以青春亮麗的形象迎接更多挑戰，作為別具意義的獎勵與支持。

顏嘉禾校長感謝歐益澄會長熱心促成此事，也感謝陳佩佩夫婦對母校的深厚情誼與回饋，讓全校師生感受到社會各界的肯定與關懷，並在未來的學習與表現上更具信心與動力，持續為學校與社會創造佳績。

