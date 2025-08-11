苦等19年！ 彰化市通往和美鎮第二聯絡道美寮路拓寬開工了

彰化市美寮路是彰化市到和美鎮重要聯絡道，未來拓寬後，將為同路段的和群國中規劃通學步道。（記者劉曉欣攝）

2025/08/11 12:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕地方足足等了19年！耗資5.2億元的彰化市通往和美鎮第二聯絡道的美寮路拓寬工程，今天（11日）終於動工了，並針對同路段的和群國中規劃通學步道，讓師生上下學不必再與車爭道，終結多年來險象環生的景象，工程預計2027年完工。

縣長王惠美指出，美寮路除了市區路段是16公尺，其餘路段因為屬於非都市計畫路段，在交通瓶頸只有8公尺寬，這次拓寬工程，縣府去年已經發包，受限土地問題無法施工，感謝立委陳秀寳在內政部的協助，讓工程能夠順利動工。

請繼續往下閱讀...

縣議員林宗翰表示，他是和群國中的校友，以前讀書騎腳踏車上學，都要跟機汽車爭道，還有學生因為風大，又為了閃車，連人帶車摔倒在路旁的田地，如今美寮路終於拓寬，可以給全體師生安全上學路，也能拉近和美市區與東區的發展均衡。

立委陳秀寳、和美鎮長林庚壬指出，期許拓寬完成，讓居民與學生有更便捷與安全道路。

美寮路拓寬工程總經費將近5.2億元，施工路段從美寮夜市一帶開始，往東延伸穿越柑竹路、線東路，終點在彰新路3段，全長約2.3公里，道路拓寬為13公尺，除了讓汽機車分流，在和群國中路段還規劃有860公尺的通學步道。

在地居民表示，美寮路拓寬從2006年就開始討論，原本要拓寬16米道路，居民反彈聲浪比較大，後來改為13米道路，加上採市價徵收，花了將近20年的拓寬夢，終於能夠成真了。

彰化市美寮路拓寬工程，將讓汽機車分流，學生終於不必與車爭道。（彰化縣政府提供）

彰化市美寮路拓寬工程，將讓汽機車分流，學生終於不必與車爭道。（彰化縣政府提供）

彰化市美寮路是彰化市通往和美重要聯絡道，地方苦等多年終於等到開始拓寬。（彰化縣政府提供）

彰化市美寮路是彰化市通往和美重要聯絡道，地方苦等多年終於等到開始拓寬。（彰化縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法