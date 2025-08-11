為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教育部推動校園資安防護 成大建平台弱點一掃便知

    教育部委託成功大學執行「教育網站資安弱點掃描防護服務計畫」，建置「教育單位自動弱點掃描平台」，提供學校網站與資訊系統之弱點掃描與技術支援服務，以有效遏止潛在風險。（資料照）

    教育部委託成功大學執行「教育網站資安弱點掃描防護服務計畫」，建置「教育單位自動弱點掃描平台」，提供學校網站與資訊系統之弱點掃描與技術支援服務，以有效遏止潛在風險。（資料照）

    2025/08/11 12:51

    〔記者楊綿傑／台北報導〕校園資安防護動起來！成功大學團隊受教育部委託，建置「教育單位自動弱點掃描平台」（https://evs.ncku.edu.tw/），提供全國超過4027所學校網站與資訊系統之弱點掃描與技術支援服務，同時也整合諮詢輔導與教育訓練機制，協助學校解決實務資安問題。

    為因應日益複雜的網路資安威脅，教育部積極強化教育體系的資安防護基礎，推「教育網站資安弱點掃描防護服務計畫」，採用自動化弱點檢測技術，協助教育單位全面掃描網站前端頁面、後台管理系統、主機與儲存設備等，檢測是否存在潛在資安弱點。

    其掃描項目涵蓋帳號與權限管理、修補程式更新情形及系統與設備是否符合安全設定標準等。掃描完成後，服務團隊提供詳細報告與修正建議，協助各單位資安承辦人釐清問題、落實修補措施，進一步提升整體資安水準。

    教育單位只需登入平台，即可依需求安排網站掃描時程，並下載報告以進行改善。系統亦保留歷次掃描紀錄，方便日後追蹤與比對。此外，針對如Wi-Fi設備、印表機、伺服器等內部主機的安全性檢測，團隊也提供安全連線進行進階掃描服務，協助學校全面掌握潛在風險。

    以北部某高中為例，該校在掃描後發現1項需立即修補的系統弱點，但當下技術人力不足，在修補過程中誤植語法，導致網站異常無法使用。服務團隊即時協助檢視程式碼、釐清錯誤並提供正確語法，協助該校順利完成修補作業，不僅排除問題，也提升了校內人員處理弱點的實務能力。

    透過集中建置的自動弱點掃描平台與標準化作業流程，有效減輕學校在資安維運上的負擔。計畫亦每年辦理2場資安專業課程，每場約有200名教育資訊人員參與，課程通過率達86%以上，展現教育部在推動弱點趨勢分析、修補建議及進階滲透測試等資安能力培訓方面的執行成果。

