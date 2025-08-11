烏克麗麗拉近城鄉差距 歌星許景淳返鄉參加

藝文復興在澎湖，烏克麗麗研習營在白沙瓦硐舉行。（記者劉禹慶攝）

2025/08/11 12:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕藝文復興在澎湖，烏克麗麗串起音樂與文化的橋樑。為讓偏鄉學童接觸更多元的音樂文化，並透過藝術創作凝聚社區向心力，港子社區發展協會、許凌雲秀才館與宋昀芝議員服務處攜手舉辦「藝文復興在澎湖」活動，即日起至15日，每日上午8時30分至中午12時，在瓦硐許凌雲秀才館熱鬧登場。

此次活動以烏克麗麗教學與音樂創作為核心，邀請孩子們走進秀才館，學習彈奏、演唱與創作，並將澎湖海島的自然景色、生活故事融入歌詞之中。從基礎和弦學習，讓孩童們不僅能掌握樂器技巧，更能在音樂交流中體驗藝術帶來的自信與快樂。

請繼續往下閱讀...

活動不只是音樂課程，更是一場文化傳承的行動，聘請高雄師資及邀請高雄10名孩童參與活動交流，將家鄉的藍天、海浪化為動人的旋律，讓更多人聽見澎湖的美麗故事。宋昀芝議員也特別感謝社區與館方的支持，讓偏遠地區的孩子能享有平等的學習機會，也鼓勵學童帶著熱情與創意參與，共同用音樂記錄屬於澎湖的夏日回憶。

祖籍白沙瓦硐的知名歌手許景淳，也專程返鄉返鄉參加，除了以音樂專業背景指導家鄉後進之外，也是喜愛音樂的澎湖子弟模範指標，突然現身會場，引發學子們一片譁然，頓時炒熱活動的氣氛，也因許景淳的鼓勵，提振不少士氣。

知名歌手許景淳（左二），專程返回故鄉白沙瓦硐參加。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法