    首頁　>　生活

    台南5所新建公共化幼兒園啟用 結合在地文化與自然生態

    市立將軍幼兒園建築融入自然、生態與融合漁港地中海風格，透視鏤空的圓拱景緻，使室內外連成自然探索的大教室，型塑在地特色校園新風貌。（市府提供）

    市立將軍幼兒園建築融入自然、生態與融合漁港地中海風格，透視鏤空的圓拱景緻，使室內外連成自然探索的大教室，型塑在地特色校園新風貌。（市府提供）

    2025/08/11 12:42

    〔記者王涵平／台南報導〕將軍幼兒園等5所公共化幼兒園新建園舍落成並於114學年度開始招生，園舍結合在地文化與自然生態，台南市長黃偉哲今至市立將軍幼兒園出席聯合揭牌典禮，建築融入自然、生態與融合漁港地中海風格，透視鏤空的圓拱景緻，使室內外連成自然探索的大教室，型塑在地特色校園新風貌。

    黃偉哲、教育部國民及學前教育署副署長許麗娟與地方各界今日出席揭牌典禮，黃偉哲感謝教育部大力支持，補助台南市逾4.3億元經費興建4所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，落實賴清德總統主張的「6歲以下國家和你一起養」政策。

    5所啟用的新園包括將軍幼稚園、喜樹國小附幼、茄拔國小附幼、省躬國小附幼及鴻仁安平非營利幼稚園，其中將軍幼稚園前身為廣山國小，環境優美並與社區結合，家長接送便利，目前園內設有2歲專班、小班、中班、大班共照顧88名幼兒。黃偉哲強調，市府持續與中央合作，全力打造負擔得起、平價親民且具高品質的幼兒教育環境，讓家長安心工作、孩子快樂學習。

    教育局指出，新園舍擴增3至5歲班11班、2歲專班7班，共新增376個平價教保名額。新建幼兒園建築各有特色，善化區茄拔國小附幼以鄰近的嘉南大圳為發想。喜樹附幼以社區常見的黃槿樹為主要元素，舊社區三合院為意象。省躬附幼外觀造型像是可愛的大型遊具。

    唯一的非營利幼兒園鴻仁安平非營利幼兒園，園區中央種植一棵可感受四季變化的大樹，讓孩子在自然中遊戲、觀察與成長，打造城市裡的小森林。

    將軍幼兒園等5所新建園舍落成並於114學年度開始招生，台南市長黃偉哲今至市立將軍幼兒園出席聯合揭牌典禮。（市府提供）

    將軍幼兒園等5所新建園舍落成並於114學年度開始招生，台南市長黃偉哲今至市立將軍幼兒園出席聯合揭牌典禮。（市府提供）

