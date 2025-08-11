雙北AI公車站長「阿明」亮相！ 涉世未深訓練中 幽默揪眾「把它考倒」

台北市交通局長謝銘鴻（右二）、新北市交通局長鍾鳴時（左）出席記者會說明「阿明」理念。（記者董冠怡攝）

2025/08/11 12:44

〔記者董冠怡／台北報導〕為了減輕公車駕駛負擔、即時回應民眾搭乘問題，雙北市府及公車業者導入人工智慧（AI）服務，打造「雙北AI公車站長阿明」，目前仍在訓練階段，8月11日至17日每天下午3點至6點有快閃活動，可以中文、英文口語化詢問，透過語音交談或掃描QRcode查詢公車路線、預估到站時間等資訊，號召全民來當阿明的AI訓練師。

台北市公車聯管委員會主委李博文指出，「阿明」雖已問世，但仍有點「涉世未深」，呼籲民眾多多「餵養」，讓它更聰明，「把它考倒為止都沒問題」，如答不出來會再改進。快閃活動期間與阿明互動者，有機會獲得台北市108陽明山遊園公車1日券（70張）、新北市177瑞芳觀光公車1日券（70張）、特色悠遊卡、一卡通及愛金卡、咖啡飲料等小物。

台北市公共運輸處表示，「阿明」現有4個快閃地點，分別位於台北市的市府轉運站（實體機台、QRcode）、台北車站（鄭州，往東方向、QRcode）及新北市板橋公車站（實體機台、QRcode）、捷運淡水站（QRcode），民眾可藉實體機台與阿明互動問答，或於活動地點掃描QRcode使用（僅限站點周邊方圓150公尺）。

服務功能包含公車路線規劃、預估到站時間、發車時刻資訊、路線停靠站位與遺失物協助、乘客服務資訊等其他公車問題查詢。目前雖已初步開發，仍須持續訓練，包括長者常用的台語，提高應答內容正確性，確切正式上線時間未定。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授閻姿慧說明，阿明的技術純熟，但研發團隊仍想蒐集更多民眾的問題，除了訓練公車駕駛，7天快閃可多一種管道協助擴充問題庫，並聚焦問題，例如同樣是要搭648路線公車，每個人問法不同，資料輸入進行交叉比對並優化提升服務品質，貼近市民所需。

