斥資逾1億打造農糧倉庫 鶯歌農業推廣教育中心開工

新北市鶯歌區農會興建全新的農糧倉庫及農業推廣教育中心，今天舉行開工典禮，工程斥資逾1億元。（記者賴筱桐攝）

2025/08/11 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕為提升農業服務量能，新北市政府農業局輔導鶯歌區農會興建全新的農糧倉庫及農業推廣教育中心，今天舉行開工典禮，工程斥資逾1億元，面積約1600平方公尺，除了推廣農業知識，也提供農民全方位服務，預計2026年底完工。

新北市副市長劉和然表示，市府推動三鶯文創整合計畫，將鶯歌農會舊倉庫前方通道，營造成鶯歌捷運站出口通往新北市美術館的彩虹廊道，舊倉庫空間轉型活化，邀請陶藝文創藝術家進駐，並協助鶯歌區農會遷移、改造農糧倉庫。

農業局長諶錫輝指出，未來將興建2棟多功能建築物，採斜屋頂及大面開窗自然通風設計，減少空調耗能，另設有停車及綠化空間，達到節能減碳功效。完工後的農業推廣教育中心可提供農民參與各類農事活動、技能培訓，也將作為農業知識傳遞基地；另設置農民購物中心，方便農民購買糧肥，預估服務農民人次將增加3倍。

鶯歌區農會理事長鄭璧昌說，農會的發展不僅關乎農民權益，更肩負推動農村永續發展的責任，透過新建的農糧倉庫及農民推廣教育中心，希望為農民打造1處學習與交流的優質場所，提升農業競爭力，建築物預計明年底完工，未來將結合智慧農產展示、教育訓練及農業活動推廣，並計畫邀請植物醫生進駐，提供農業專業輔導及全方位服務，促進在地產業發展。

劉和然表示，新北市共有25家農會，為提升農業量能及服務效率，市府依據各農會的特性及需求，協助推動各項軟硬體建設更新，未來持續透過產業升級計畫、青農培育與智慧農業導入，鼓勵更多年輕人返鄉從農。

新北市政府農業局輔導鶯歌區農會興建全新的農糧倉庫及農業推廣教育中心，圖為完工模擬圖。（圖由農業局提供）

