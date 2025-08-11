為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不用苦苦等待！農村水保署成立線上媒合專區 加速風災戶修繕

    農村水保署成立線上群組協助媒合廠商與受災民宅，免去漫長的溝通時間，加速修繕速度。（農村水保署提供）

    農村水保署成立線上群組協助媒合廠商與受災民宅，免去漫長的溝通時間，加速修繕速度。（農村水保署提供）

    2025/08/11 12:25

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致雲嘉南地區多處民宅屋頂掀飛、牆面受損，政院成立前進指揮所，為加速受損民宅與公共建設修復，也指派部會負責各區，其中台南安南區由農業部農村水保署負責，該署今（11日）表示，透過線上方式媒合施工廠商與有需求的屋主，目前共53戶提出需求，已全數媒合完畢。

    雲嘉南地區尚未自風災復原，又遭逢連日豪雨，真正屋漏偏逢連夜雨，又因受災廣，多處極為缺工與難找修繕廠商，甚至部分民眾還面臨修繕廠商坐地起價，政院指派各部會協助各區修繕，農村水保署代理署長蘇茂祥表示，7月30日接獲台南安南區的屋頂修繕任務後，隔天就派員進駐安南區公所，挑選7家優良施工廠商與3家工程顧問公司協助，截至10日為止，共有53戶提修繕需求，已全數媒合完成，並已有10戶簽約，2戶已完工，6戶施工中。

    蘇茂祥表示，為加速媒合，讓民眾趕快恢復正常生活，除將空拍圖套疊門牌、地籍資料，協助台南市府快速比對外，農村水保署台南分署進一步成立線上專案群組，結合線上估價、線上媒合、線上確認機制，讓受災民眾不用跑斷腿，透過線上方式媒合廠商後，就可由該署與台南區公所與廠商等逐戶現勘丈量確認災損與登錄修繕需求，民眾也可透過線上群組，考量確認施工內容與時程，減少溝通所花費的時間，許多參與的廠商與工程顧問公司都表示線上媒合平台省去大量溝通與等待時間，可讓團隊專注修繕。

    蘇茂祥表示，該模式未來將作為災後復原提供可複製的合作範例，讓家園重建更快、更穩。

