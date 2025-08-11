龜殼花藏身社區遊戲室！5歲男童被咬傷

基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童；龜殼花被捕後，已經到合適地點野放。（圖為基隆市政府提供）

2025/08/11 12:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕炎炎夏日，基隆市再傳毒蛇咬人事件！基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童。基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）人員捕蛇時，遊戲室地板還有斑斑血跡。5歲男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。動保所今天（11日）提醒民眾注意防蛇，不慎被咬，要記得蛇類花紋、特徵並儘速就醫。至於，咬傷男童的龜殼花已捕捉野放。

基市動保所長陳柏廷表示，昨天（10日）下午接獲民眾通報，中正區一處社區的遊戲室內，有幼童被蛇咬傷，當下即刻通知合作的專業廠商，派員至現場捕捉這尾龜殼花，並帶往適合地點野放。

陳柏廷說，龜殼花可能是從戶外進入室內遊戲室，但未被發現，導致幼童在嬉戲時被蛇咬傷。動保所就這個案例，已行文市府相關局處等機構，並請轉知轄管單位，如公園、遊樂場、親子館等公共場域，加強自主巡查，防範再有類似意外發生。

陳柏廷表示，夏季是蛇類頻繁出沒的季節，民眾外出時，務必留意腳邊或樹梢等蛇類易停留的地方，住家或社區也要加強庭院除草，幼童常逗留的遊樂區或遊戲場應定期自主巡查。民眾若發現蛇類出沒，可撥打市民專線1999，動保所將派遣專業廠商人員至現場捕捉蛇類，若不慎被蛇咬，要清楚記得蛇類的花紋及特徵，並儘速至醫院救治。

