為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    龜殼花藏身社區遊戲室！5歲男童被咬傷

    基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童；龜殼花被捕後，已經到合適地點野放。（圖為基隆市政府提供）

    基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童；龜殼花被捕後，已經到合適地點野放。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/11 12:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕炎炎夏日，基隆市再傳毒蛇咬人事件！基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童。基隆市動物保護防疫所（以下簡稱動保所）人員捕蛇時，遊戲室地板還有斑斑血跡。5歲男童送醫急救，注射抗蛇毒血清後脫險。動保所今天（11日）提醒民眾注意防蛇，不慎被咬，要記得蛇類花紋、特徵並儘速就醫。至於，咬傷男童的龜殼花已捕捉野放。

    基市動保所長陳柏廷表示，昨天（10日）下午接獲民眾通報，中正區一處社區的遊戲室內，有幼童被蛇咬傷，當下即刻通知合作的專業廠商，派員至現場捕捉這尾龜殼花，並帶往適合地點野放。

    陳柏廷說，龜殼花可能是從戶外進入室內遊戲室，但未被發現，導致幼童在嬉戲時被蛇咬傷。動保所就這個案例，已行文市府相關局處等機構，並請轉知轄管單位，如公園、遊樂場、親子館等公共場域，加強自主巡查，防範再有類似意外發生。

    陳柏廷表示，夏季是蛇類頻繁出沒的季節，民眾外出時，務必留意腳邊或樹梢等蛇類易停留的地方，住家或社區也要加強庭院除草，幼童常逗留的遊樂區或遊戲場應定期自主巡查。民眾若發現蛇類出沒，可撥打市民專線1999，動保所將派遣專業廠商人員至現場捕捉蛇類，若不慎被蛇咬，要清楚記得蛇類的花紋及特徵，並儘速至醫院救治。

    基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童；龜殼花被捕後，已經到合適地點野放。（圖為基隆市政府提供）

    基隆中正區的一個社區室內遊戲室，竟有龜殼花藏身室內，咬傷5歲男童；龜殼花被捕後，已經到合適地點野放。（圖為基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播