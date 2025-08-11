竹市實境遊戲《塹裡尋妖》勇奪3項國際大獎。（市府提供）

2025/08/11 12:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府與業者合作開發的《塹裡尋妖》實境遊戲，在國際設計大獎中嶄露頭角，榮獲倫敦設計大獎及美國繆思設計大獎共三項金獎肯定，為新竹市文化創意注入耀眼光芒。

文化局說明，《塹裡尋妖》實境遊戲透過文化部「文化創意產業發展計畫」補助支持，遊戲設計以新竹舊城區為場景，並作為《2025新竹國際動漫節》的跨界合作產品。視覺及角色由新竹漫畫家茜Cian設計，文史顧問則由「好筍出品」創辦人王昱登擔任，讓遊戲關卡深度結合新竹歷史脈絡。玩家穿梭於迎曦門、新竹州廳、美術館、東門市場與都城隍廟等歷史場景，透過故事任務解謎感受新竹風貌。遊戲更創新導入「美食補血系統」，與在地美食店家合作，玩家可藉由享用美食或互動式內容，補充角色能量值，體驗融合文化、遊戲與味覺的全方位冒險。

文化局指出，《塹裡尋妖》遊戲作品於倫敦設計大獎（London Design Awards）評比中，榮獲「傳播設計－活動廣告類」與「傳播設計－角色設計類」雙金獎，在美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）則獲得「概念設計-遊戲類」金獎，顯示竹市在文化發展與創意實踐備受肯定。

文化局表示，未來將持續以文化為核心，推動城市文化、節慶活動的創新轉譯，為迎接即將到來的「2025竹塹中元城隍祭」，文化局也將與新竹都城隍廟合作推出全新遊戲任務《枷好運！都城隍挑戰》，結合AR科技與線上互動，邀請市民透過遊戲形式走入廟宇，體驗傳統信仰文化的無限魅力。

