亞洲錦蛙入侵鳴叫聲擾民 投縣展開除蛙作戰

外來亞洲錦蛙體長可達8公分，背部具有花瓶狀花紋，趾端有吸盤，具攀爬能力。（圖由南投縣政府提供）

2025/08/11 12:27

〔記者張協昇／南投報導〕外來種亞洲錦蛙，近年來大舉入侵南投，中興新村附近成為熱區，草屯鎮、埔里鎮也有通報案例，由於亞洲錦蛙繁殖力強，且鳴叫求偶音量如同電話鈴聲，妨害安寧，為降低生態威脅，南投縣政府結合社區組成第一批「社區亞洲錦蛙移除小隊」，展開「除蛙行動」，全力清除亞洲錦蛙。

南投縣政府農業處指出，亞洲錦蛙（學名 Kaloula pulchra，俗稱花狹口蛙），為夜行性兩棲動物，最早於1997年在高雄鳳山水庫附近發現，隨後在台南關廟、高雄市與屏東林邊、內埔等地擴散。亞洲錦蛙白天多躲藏於自掘的土洞或樹皮縫內，雨天時則鳴叫求偶，聲音低沉宏亮，音量可達70分貝，相當於電話鈴聲，經常造成民眾夜間困擾。

農業處表示，縣府近年陸續接獲亞洲錦蛙通報，為有效防治，正展開「亞洲錦蛙移除行動」，組織南投市營南社區守望相助隊志工，及大埤社區在地居民，組成「社區亞洲錦蛙移除小隊」，協助清除社區亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍入侵，也邀請台灣兩棲類動物保育協會TNRS小隊賴俊宏、吳秀英及陳英蘭3位專家，為移除小隊講授外來種蛙類知識，並帶領進行巡查與移除作業。

農業處強調，亞洲錦蛙與台灣原生種小雨蛙外型相似，亞洲錦蛙體長可達8公分，背部具有花瓶狀花紋，趾端有吸盤，具攀爬能力；台灣小雨蛙體型較小，無吸盤，民若在社區或住家周遭發現疑似亞洲錦蛙的蹤跡，可撥打市話1999縣民服務專線通報。

南投縣政府結合社區組成第一批「社區亞洲錦蛙移除小隊」，展開「除蛙行動」。（圖由南投縣政府提供）

南投縣政府請來專家，為亞洲錦蛙移除小隊成員授課及訓練除蛙實務。（圖由南投縣政府提供）

