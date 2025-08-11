為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市停車收費逐步邁向無紙化 9/8起於國家歌劇院周邊推行

    中市首波停車單無紙化啟用範圍。（市府提供）

    中市首波停車單無紙化啟用範圍。（市府提供）

    2025/08/11 12:11

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市停車逐步邁向無紙化時代，交通局表示，將從9月8日開始，先於西屯區國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等路段，啟用由影像辨識記錄停放時間及停車費用，不開立紙本停車繳費單，車格內標繪綠色LOGO及「P」標誌，車主離開車格後可線上即時查詢停車費，節省紙張，停車更聰明。

    交通局長葉昭甫表示，台中市自去年推動「區區智慧停車計畫」，預期至2030年達成建置2萬7000格智慧化車格的目標，交通局繼在停車格建置地磁設備後，再進一步導入影像辨識車格，9月8日啟用的無紙化車格，採無人化、無紙化停車收費管理方式，民眾駛離前掃描QR-Code就能快速完成繳費。 

    台中市停車管理處指出，第一階段智慧停車無紙化車格將在西屯區國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等路段啟用，不開立紙本停車繳費單，民眾停車後即透過影像辨識（AVI）設備記錄車輛的停放時間及計算停車費用，離開車格後可線上即時查詢繳納停車費，路段旁除了設置智慧停車收費告示牌說明收費時間、停車費用、QR-code線上繳費等，車格內標繪綠色LOGO及「P」標誌，經由簡單易懂的標誌及標線方便民眾辨識。

    交通局表示，民眾可將車號綁定行動支付APP（iPASS MONEY（iPASS一卡通）、街口支付、車麻吉、Pi 拍錢包、停車大聲公、歐付寶、全支付、悠遊付、icash Pay、橘子支付），或金融機構、電信業者及遠通電收自動代扣繳停車費，可享超值優惠，也可手機下載「台中交通網」APP進行連動綁定。

    台中市府9月起試辦影像辨識車格紀錄停車資訊，朝全面電子化邁進。（市府提供）

    台中市府9月起試辦影像辨識車格紀錄停車資訊，朝全面電子化邁進。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播