南科帶動乘客 拔林車站增設天橋與電梯

南科發展帶動官田區拔林車站搭乘需求增加，然目前僅有東側月台有出入口，立委郭國文爭取經費5000萬元增設跨站天橋及電梯工程，提高民眾搭乘的便利性。（記者王涵平攝）

2025/08/11 12:09

〔記者王涵平／台南報導〕南科發展帶動官田區拔林車站搭乘需求增加，然目前僅有東側月台有出入口，立委郭國文爭取經費5000萬元增設跨站天橋及電梯工程，提高民眾搭乘的便利性。

相關工程於今年6月5日決標，今日舉辦開工儀式，郭國文與地方各界祈求工程順利平安。郭國文指出，目前拔林車站為無人車站，僅有東側月台入口，人口稠密區卻在西側，導致車輛集中單側，收到地方陳情後，歷經10年終於成功爭取到天橋及電梯工程，預計2027年6月啟用。

請繼續往下閱讀...

郭國文表示，未來透過跨站式天橋，東西側皆可通行，車站兩側都可停車，便能增加居民便利性，同時改善區域停車問題。拔林車站距離南科車站僅8分鐘，拔林的搭乘需求甚至高於部分小型有人車站，增設無障礙設施後，無人車站的空間也更加友善，大幅提升乘客的便利性及無障礙服務範圍，提升一般行人穿越鐵路的安全性，未來會繼續爭取T-bike等進駐，加強公共運輸的多元及便利性。

南科發展帶動官田區拔林車站搭乘需求增加，然目前僅有東側月台有出入口，立委郭國文爭取經費5000萬元增設跨站天橋及電梯工程，提高民眾搭乘的便利性。（圖由郭國文服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法