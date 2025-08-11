民團控協和電廠土壤重金屬污染 基市府：已要求提控制計畫

守護外木山行動小組今天（11日）上午在台北召開記者會，針對台電協和電廠內土壤重金屬污染事件，要求市府依法行政。（圖為守護外木山行動小組提供）

2025/08/11 11:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕守護外木山行動小組今（11日）上午在台北召開記者會，針對台電協和電廠內土壤重金屬污染事件，呼籲基隆市府依法行政、切勿縮小控制場址點位，同時也應該公布目前掌握到「新增」污染點位資料。

對此，基隆市環保局指出，環保局會同環境部，依土壤及地下水污染整治法（以下簡稱土污法）第12條規定，於114年6月12日至協和發電廠進行土壤及地下水污染查證採樣作業。基隆市政府將依土污法規定公告協和發電廠為污染控制場址，要求協和電廠提出污染控制計畫。

環保局指出，本次查證執行8點次土壤採樣與1點次地下水採樣；檢測結果，2點次土壤鎳濃度分別為1500 mg/kg與365 mg/kg，超過鎳的土壤污染管制標準 （200 mg/kg），1點次TPH（總石油碳氫化合物）濃度為42400 mg/kg，超過土壤污染管制標準（1000 mg/kg）。

基隆市政府將依土污法規定公告協和發電廠為污染控制場址，並要求協和電廠提出污染控制計畫，市府亦會持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，台電協和四接開發案爭議重重，土壤污染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會視而不見，在2025年初以17：0通過本案，通過後爭議不但沒有平息，反而越演越烈，呼籲基隆市府立即將污染場址公告為「土壤污染控制場址」，並禁止土地利用行為，並限制人員進入。

守護外木山行動小組今天（11日）上午在台北召開記者會，針對台電協和電廠內土壤重金屬污染事件，要求市府依法行政。（圖為守護外木山行動小組提供）

