新北環保局招考175位稽查員 3大類職缺起薪逾34K、45K

新北市環保局將招考175名稽查員，圖為稽查廢棄物棄置情形。（圖由環保局提供）

2025/08/11 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市環保局公告「114年度下半年度聘用／約僱人員招考」簡章，預計招募175位稽查員，報名期間8月20日上午8點起至9月12日晚間6點，採網路報名，「約僱稽查員」及「行政組」起薪為3萬4775元，「聘用稽查員」起薪為4萬5624元，報考資訊可上新北市環保局官網查詢。

環保局指出，本次招考釋出約僱人員137名及聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三大類別，「約僱稽查員」及「行政組」起薪為3萬4775元，「聘用稽查員」起薪為4萬5624元。考試將於10月18日舉行，筆試與口試同日辦理，上午筆試、下午口試，筆試50%取自歷年考古題，考生可至環保局官網免費下載練習。

筆試科目與業務方面，「約僱稽查員」筆試僅考「環保稽查概論」，未來投入第一線公害稽查與陳情處理；「行政組」包含「環保概論」及「行政法及民、刑法概論」，工作內容涵蓋環保違規處分與未繳罰單強制執行等業務；「聘用稽查員」包含「環保稽查概論」及「環境稽查實務」，將參與破壞國土與重大污染專案調查，著重現場判斷及應變能力。

此外，錄取人員皆享有處理環保違規案件獎勵金、國民旅遊卡等福利，服務年資若經過國家考試及格成為正式公務人員，也可併計公務人員休假年資。有關考試詳情電洽：（02）2953-2111分機3082、3067或3045。

