只租不售 台南安平智慧樂齡社區動土

聲寶集團在安平區的智慧樂齡住宅舉辦開工動土典禮。（台南市政府提供）

2025/08/11 11:41

〔記者王姝琇／台南報導〕聲寶集團「橘青春 台南安平館」今（11）日舉行開工動土典禮，基地佔地3370坪，規劃地上10層、地下2層，設置312間房，只租不售，並透過導入AI、智慧安防服務與照護系統，打造全方位樂齡社區，預計於2029年完工。

市長黃偉哲受邀出席表示，感謝聲寶集團選擇台南打造樂齡宅，安平區環境良好，不僅緊鄰交通樞紐，生活機能也相當完整，可望成為樂齡住宅新地標。再加上聲寶集團的高規格、高品質經營理念，相信能為大眾提供最優質的服務與管理。

黃偉哲也盼藉由聲寶集團的進駐成功，帶動地方建設及增進銀髮樂齡產業的升級，在公私協力合作下，共創多贏局面。

經發局指出，市府積極營造優質投資環境，除成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並持續強化橫向協調，加速審查作業流程，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙。此外，市府持續致力吸引全球企業投資，也歡迎國內外優質廠商至台南建廠、投資或設立研發基地，創造最佳的投資效益。

市長黃偉哲盼公私協力共創友善城市。（台南市政府提供）

