推動台灣台語沉浸式教學 響應幼兒園數8年增至30倍

國教署推動幼兒園台灣台語沉浸式教學，圖為屏東縣萬巒鄉立幼兒園擲筊活動。（教育部提供）

2025/08/11 11:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣台語傳承下一代有成效！教育部國教署推動幼兒園沉浸式教學計畫，透過線上與實體培訓、教學資源及親師溝通，協助幼兒園營造自然的台灣台語學習情境，8年來響應園所增加超過30倍，大幅促進語言學習與文化傳承。

105學年度起推動的「幼兒園台灣台語沉浸式教學計畫」，從開辦初始10園參與，113學年度已有350園參與。國教署表示，將持續強化教保服務人員語言教學知能、優化教材資源及提供分享平台，讓台灣台語不僅是教室語言，更是幼兒生活中的自然用語，讓母語與本土文化在幼兒心中生根發芽。

如屏東縣萬巒鄉立幼兒園佳和分班已連續7年推動計畫，全園3班共50位幼兒皆參與。113學年度以「遊戲」為核心，將台灣台語融入主題教學、生活作息及繪本學習中，讓幼兒在遊戲中自然開口說母語。老師使用台灣台語說故事，再帶領製作道具與進行覕相揣（捉迷藏）等遊戲，鼓勵幼兒用母語說出完整故事。

另外結合在地信仰文化，以「佳和宮」為主題，參與實地踏查，與廟方人員使用台灣台語對話，回園後製作牌樓、天公爐、運籤及跋桮（擲筊）等教具，進行情境教學，鼓勵孩子看圖卡並用母語表達。在節慶活動中教唱相關的囡仔歌並搭配應景活動，如包湯圓、燈謎及包潤餅等，將語言與傳統習俗融合，深化文化記憶與語言學習。

又如彰化縣私立福興文開幼兒園為第3年參與計畫，結合了在地文化設計多元活動如與在地阿嬤共學農作，實地走進田園，學習台語農事用語；走訪古厝及職人體驗，親身感受傳統生活，學習台灣台語生活詞彙。

另也邀請圖書館說故事志工以台灣台語講述繪本並搭配手作活動，讓幼兒做中學、做中說。從生活對話到戶外探訪，幼兒在每次參與中，自然地累積語言詞彙與母語表達的信心，在文化體驗中建立深刻的情感連結。

