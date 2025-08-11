台灣之光！2025世界行進樂旗大賽 建中樂旗聯隊奪冠

建中樂旗聯隊在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中奪冠。（建國中學提供）

〔記者何玉華／台北報導〕建國中學樂旗聯隊不負眾望，10日在印尼雅加達「2025世界行進樂旗大賽」奪冠，建中樂旗隊家長後援會在社群平台分享喜訊，尤其是在冠軍名單公布「建中」時，坐在地上的學生一躍而起，歡聲雷動，激動不可自抑，看台上的加油團也不斷揮舞國旗歡呼，場面感人。

建國中學樂旗聯隊是由北部20個高中職及大專院校共64名學生及台中1名國中生組成的聯隊，總統賴清德在今年7月8日為他們即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」授旗，期許他們透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的實力。10日在決賽中勇奪總冠軍殊榮，是繼2018年後，建中樂旗聯隊再次登上世界巔峰，為台灣帶回世界冠軍獎盃。

建中校方指出，樂旗聯隊在8月8日的預賽中以全場最高分晉級，展現了卓越的實力。決賽中，隊員發揮團隊「臻於完美，止於至善」的精神，主題《Can you hear me?》以精湛的演出與深刻的音樂敘事深度詮釋了「連結」的旅程，始於急切的呼喊，終於靜心的傾聽。

從Astor Piazzolla的名曲《Libertango》充滿張力的節奏，轉入Frank Ticheli的爵士藍調作品《Blue Shades》，用不協和音描繪溝通中的迷惘。當旋律靜下來，電影《La La Land》的主題曲《City of Stars》以一絲溫柔靠近，訴說著對真正連結的期盼；最終，Arturo Márquez的《Danzon No.2》在熱情奔放的樂聲中，迎來彼此真心「聽見」的燦爛共鳴。

「世界行進樂旗大賽」（2025 WAMSB World Championships）於本月8日至10日在印尼雅加達舉行，10日成績公布，建國中學樂旗聯隊奪冠，把冠軍獎杯帶回台灣，再次在國際舞台上寫下令人驕傲的成績。

建中樂旗聯隊在決賽中精湛的演出與深刻的音樂敘事，征服了所有評審與觀眾。（建國中學提供）

總統賴清德在今年7月8日為建中樂旗聯隊授旗。（資料照，總統府提供）

