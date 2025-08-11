為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    8/23新北「扛著野豬跑」原民運動挑戰賽 8/14中午起報名

    新北市府體育局長洪玉玲指出，市府將於8月23日在新莊體育園區舉行原住民運動主題的運動派對「扛著野豬跑─原住民運動趣味挑戰賽」，14日中午起報名。（新北市體育局提供）

    新北市府體育局長洪玉玲指出，市府將於8月23日在新莊體育園區舉行原住民運動主題的運動派對「扛著野豬跑─原住民運動趣味挑戰賽」，14日中午起報名。（新北市體育局提供）

    2025/08/11 11:15

    〔記者黃子暘／新北報導〕為推廣多元族群運動，新北市府體育局長洪玉玲指出，市府將於8月23日在新莊體育園區舉行原住民運動主題的運動派對「扛著野豬跑─原住民運動趣味挑戰賽」，活動結合原住民傳統運動體驗、新住民運動體驗、新北凱撒職業運動隊等親子同樂、市集美食，將於8月14日中午12點起開放報名，名額有限，額滿為止。

    體育局表示，「扛著野豬跑」活動設計多項融合原民文化的趣味關卡，包括擲準挑戰（投擲）、百發百中（彈弓射擊）、勇網直前（灑網體驗）等，這次也安排「原來就是你！勇士情人抱挑戰賽」與「扛著野豬跑！親子趣味接力賽」，邀請大眾組隊參加，獲勝者將抱回凱撒飯店餐券及多樣好禮。

    體育局指出，活動還有設計「新運動好汗！新住民運動體驗」，民眾可以接觸東南亞國球「藤球」，體驗用腳倒掛金鉤的殺球、頂球與傳球魅力；此外，現場設有手腳協調、擲準過網、九宮格挑戰等藤球互動體驗，即便是新手也能輕鬆體驗，活動現場也邀請新北市國小藤球隊進行表演賽。

    此外，體育局表示，新北凱撒射箭隊、女壘隊、棒球隊等城市運動隊也受邀參加，奧運國手雷千瑩、湯智鈞將現身活動；這場活動將於8月14日中午12點起開放報名，名額有限、額滿為止，相關資訊請關注粉專「新北運動聚點」。

