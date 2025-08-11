為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小鋼砲楊柳「穿心」態勢明朗 週三東部、南部防強風驟雨

    楊柳颱風侵台趨勢大致底定，今明接近、週三快速通過台灣，目前登陸地點以南花蓮至台東最有機會。（圖擷自臉書「天氣風險 WeatherRisk」）

    2025/08/11 11:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，今早已經來到台北東南東方約1290公里之處，侵台趨勢已大致底定，今明（11～12日）接近、週三（13日）快速通過台灣，目前登陸地點以南花蓮到台東最有機會，預估東部、南部風強雨驟，尤其是颱風登陸地點、核心環流影響的區域風雨會相當劇烈，大台北有強陣風，中部影響不大。

    天氣風險公司指出，楊柳颱風侵台趨勢大致底定，今明接近、週三快速通過台灣，目前登陸地點以南花蓮至台東最有機會，週三東部、南部風強雨驟，大台北有強陣風，中部影響不大；天氣風險公司提醒，楊柳屬於小鋼砲颱風，颱風登陸地點、核心環流影響的區域風雨會相當劇烈。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，楊柳受強風切及乾空氣的干擾，呈現頭輕腳重，不對稱的狀況，路徑也稍微南修，預估將在週三（13日）中午到夜晚間由花東地區穿越台灣上空，宜花東、南部、中部會有半天至1天的強風大雨，北部則會以強陣風為主，降雨的情形需視到時候颱風環流結構而定。

    今天楊柳所處環境最差，不過隨著持續往西移動，受惠於高海溫、逐漸獲得水氣支援有利條件下，發展環境將逐漸改善，有機會增強為中度颱風，靠近台灣東部外海前，將是其這一生最顛峰狀態。若路徑再稍微偏南一點，閃過惡劣的環境，在靠近台灣東南部海域時，有機會近岸增強。

    預估週四（14日）凌晨左右，楊柳就會進入中國福建，不會引進西南氣流。颱風過後恢復典型夏季天氣。

    楊柳颱風侵台態勢逐漸明朗，威脅性很高。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

