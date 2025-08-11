為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中埔跆拳道訓練中心參加盟主挑戰賽 全員奪獎

    跆拳道比賽在東石鄉福靈宮農漁藝文活動中心進行。（記者林宜樟攝）

    跆拳道比賽在東石鄉福靈宮農漁藝文活動中心進行。（記者林宜樟攝）

    2025/08/11 11:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉跆拳道訓練中心3年前起由中埔體育發展協會經營，透過社會大眾熱心資助善款及物資，讓孩子能接受專業訓練，昨天參加2025 WAYCHAMP 盟主挑戰賽–台灣南區賽事，奪得3金、6銀、2銅，全員得獎，小選手們非常開心，更感謝社會大眾的協助。

    中埔體育發展協會表示，3年前接手中埔鄉跆拳道訓練中心，透過社會各界資助，館長洪嘉宏推動，讓資源有限的孩子能接受專業訓練，經3年訓練，昨天重返賽場，參與在東石鄉福靈宮農漁藝文活動中心舉辦的比賽，全員得獎。

    WAYCHAMP 盟主挑戰賽–台灣南區賽事由中華兩岸跆拳道交流協會、嘉義縣偏鄉發展協會舉辦，東石鄉長林俊雄等到場為選手加油打氣；中埔鄉跆拳道訓練中心選手呂祈穎以冠軍選手身分挑戰盟主，成功登頂，獲盟主寶座；主任教練鄭開允帶領選手們發揮頂尖實力，執行教練鄭安佑在場指導，獲優秀教練獎。

    洪嘉宏說，未來將持續培養優秀選手，積極參與國內賽事，期望讓更多孩子在跆拳道的舞台上發光發熱。

    中埔鄉跆拳道訓練中心參賽獲獎。（記者林宜樟攝）

    中埔鄉跆拳道訓練中心參賽獲獎。（記者林宜樟攝）

    東石鄉長林俊雄（右2）為選手加油打氣。（記者林宜樟攝）

    東石鄉長林俊雄（右2）為選手加油打氣。（記者林宜樟攝）

