萬榮溫泉計畫未做可行評估就上路 花蓮縣府：檢討審查機制

花蓮縣政府10多年前推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，未做可行性評估就貿然先砸4255萬至今閒置遭審計室檢討。（記者王錦義攝）

2025/08/11 10:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府10多年前推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，預計設置溫泉儲存槽、公共泡腳池及服務中心等設施帶動周邊產業，未做可行性評估就貿然先砸4255萬展開溫泉井體及公共泡腳池工程。但審計部查核發現計畫執行過程本末倒置，設施至今無法啟用。縣府表示，已檢討計畫審查機制，泡腳池預計10月完成水溫控管系統及招募人力配置後將正式啟用。

花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，預計在萬榮村萬利段449、450、451、452、453地號設置溫泉儲存槽、公共泡腳池及服務中心等設施，帶動周邊產業發展，但惟未完成可行性評估，即於2014年向花東基金花蓮縣第二期（2015-2019）綜合發展實施方案提報計畫，隔年獲得6000萬經費核定。

依據審計部花蓮縣審計室近日公布、針對去年花蓮縣府「花蓮縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，縣府未完成計畫可行性評估即提報計畫，作業程序本末倒置造成計畫仍在前置規畫評估階段，且鄉公所擬具興辦事業計畫書，計畫基地範圍涉及非都市土地使用變更，卻遲未獲縣府核定，導致計畫核定後逾4年因未能依期程執行而撤案。

審核報告指出，縣府之後又在花東基金第三期綜合發展實施方案（2020-2023）提報計畫並獲5045萬元經費核定，但鄉公所因經費不足，在尚未確立溫泉資源品質穩定的前提下，逕自決策先辦理溫泉會館興建工程，暫緩溫泉開發主體的溫泉井體工程，後經原民會重新評估並覈實修正計畫，最後以4255萬元啟動溫泉井體工程及興建公共泡腳池。

但鄉公所因未及時辦理溫泉開發及使用計畫書變更程序，導致溫泉取水用量、引水位置及用水範圍等和原核定的溫泉開發許可不符，整體工程去年1月一度遭勒令停工且須封井，直到同年9月才完成溫泉開發許可及溫泉井體工程，但至今尚未取得溫泉水權狀，公共泡腳池雖已完工，還需改善周邊環境才能開放使用，可行性評估及興辦事業計畫等前置作業未臻周妥，有待研謀改善。

縣府指出，溫泉開發完成證明已在今年1月獲核定，戶外泡腳池周邊環境改善工程也在4月動工，預計10月完成水溫控管系統並招募人力配置後，將正式啟用公共泡腳池。另外，原民處已檢討計畫審查機制，將加強跨單位橫向溝通，避免類似情況再次發生，未來也會視公所需求協助爭取花東基金興建溫泉會館，並持續督導辦理後續啟用營運計畫的事前籌備作業。

花蓮縣政府過去多項重大建設例如日出香榭大道、青年住宅等，計畫實施前都未先做可行性評估，導致計畫推動後遇到許多變數造成問題，遭審計部在決算報告中檢討。民進黨縣議員張美慧過去在議會也曾批評縣府施政總是「倒著做」，先喊一個大計畫強硬上路，然後事後再去補可行性評估，最近一個遭張美慧批評的計畫是耗資上億推動的「洗碗工廠」計畫。

