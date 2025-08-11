為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    增加番茄抗病力 種苗場篩選無特定病源茄砧

    種苗場篩選出無特定病源的茄砧，降低番茄青枯病風險。（種苗場提供）

    種苗場篩選出無特定病源的茄砧，降低番茄青枯病風險。（種苗場提供）

    2025/08/11 10:43

    〔記者楊媛婷／台北報導〕牛番茄或黑柿番茄都是深受國人喜愛入菜的番茄品種，但這些番茄品種都缺乏強烈抗病能力，導致受青枯病等病害影響近年產量，農業部種苗場使用茄子根砧材料以分子標誌系統性檢測抗病並強化種原，已篩選出具有潛力的無特定病源的茄砧位點，將可提升番茄生產穩定性。

    番茄應用性廣，是全球第二大栽培蔬菜作物，國內栽種面積也超過3千公頃，種苗場表示，目前番茄受到嚴重的土壤傳播性病害如青枯病等影響，農民多透過「嫁接抗病茄子根砧」維持生產，隨著農民普遍使用自留種，部分茄子根砧的抗病性已有退化跡象。

    為讓產量恢復穩定，種苗場選用育苗場與種子公司常用之茄子根砧材料，試驗青枯病人工接種，結果顯示市售雜交一代品種「鳳山3號」、「台南1號」等表現穩定，罹病率低於20%；亞蔬中心選育自交系EG195也展現出優異抗性，都優於自留種來源。

    種苗場指出，為確保根砧抗病性穩定傳遞，進一步檢測這些種原的種傳病害（如類病毒）檢測，篩選出無特定病原（SPF, Specific Pathogen Free）茄砧，並收集第2代種子，結果證實第2代種子的抗病表現明顯優於初代，顯示透過選拔與種子潔淨化處理可成功建立具穩定抗性的核心種原。

    種苗場也透過分子標誌開發，篩選出最具多型性的SSR標誌，成功針對該區段探勘出2個具潛力位點，目前正進一步設計適用於育種與種子檢測選拔工具，希望可從源頭落實病害防治。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播