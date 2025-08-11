為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    家扶青年災後重建家園 力助郵局義賣籌助學金

    家扶扶助家庭忙於風災重建之際，為了籌募助學金，今起仍協助郵局義賣活動，希望順利籌募助學金缺口300餘萬元。（記者王涵平攝）

    

    2025/08/11 10:49

    〔記者王涵平／台南報導〕家扶扶助家庭忙於風災重建之際，為了籌募助學金，今起仍協助郵局義賣活動，希望順利籌募助學金缺口300餘萬元，幫助260位高中職大專生和440位中小學生順利向學。

    北台南家扶中心與台南郵局合作「集小愛成大愛」的義賣活動，今（11）起一連兩天在新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、歸仁等郵局和永康保生宮同步登場。

    台南郵局副局長張素貞、北台南家扶扶幼主委呂明憲、中心主任李桂平等人今在新營郵局宣布義賣展開，不少受家扶協助的大專青年，在自力救濟修復家園的同時，仍盡力協助義賣。

    來自虎尾公益小團隊現場熱烤雞蛋糕免費贈送民眾，慰勞民眾救災重建的辛苦，也為義賣活動帶來人潮，場面溫馨。

    丹娜絲颱風造成家扶扶助家庭房屋損毀及家電財務損失約150戶，為了救災與重建工作，不得不將原訂7月14、15日的跳蚤市集宣布延期，但這學期助學頒發活動迫在眉梢，截至目前為止，預計550萬元的助學金，至今只籌措到250萬元，連一半都還沒達到，缺口約300餘萬元經費待補齊。

    本學期助學頒發活動將在8月24日於民治市政中心南瀛堂舉行，助學金經費約需550萬元，預計頒發家扶弱勢家庭中，260位高中職大專生和440位中小學生。

    

    

    來自虎尾公益小團隊現場熱烤鷄蛋糕免費贈送民眾，慰勞民眾救災重建的辛苦。（記者王涵平攝）

    

