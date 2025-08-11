為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    阿里山仙女古箏演奏迷你音樂會 驚艷遊客

    「氣質古箏女神」楊娃兒在阿里山國家森林遊樂區林下彈奏古箏。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/11 11:00

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕遊客漫步在阿里山國家森林遊樂區小笠原山步道時，突聽到悠揚的樂聲，尋聲一看，林中竟然有穿著仙女裝的樂師在彈奏古箏，宛若林下精靈，令人驚艷連連。這不是偶然，是為阿里山林鐵「福森號」乘客安排的「氣質古箏女神」楊娃兒迎賓迷你音樂會，遊客在海拔2488公尺的山上聆賞古箏，別有一番意味。

    楊娃兒指出，第一次到阿里山彈奏古箏，挑戰性真的很高，首先要克服低溫對指頭的影響，而站在青苔上彈奏也要小心翼翼，不過看到遊客從露出驚喜的神情到聽得如癡如醉，就覺得很感動，希望透過音樂分享我們對這片土地的愛，讓更多人能看到台灣之美。

    來自台北的李姓遊客表示，從火車下來走在看不到盡頭的上坡道，已經氣喘如牛時，突然聽到優雅的樂聲，想說怎麼如此貼心，放音樂在來舒緩遊客的心情，仔細一看，竟然有位「仙女」在彈奏古箏，突然覺得自己也仙氣十足，頓時忘掉爬坡的疲憊。

    桃園的廖姓遊客指出，享受阿里山的芬多精時，可以同時聆聽曼妙的古箏演奏，真的太棒了；新竹黃姓遊客也說，仙女林下彈古箏，如夢似幻，同時滿足聽覺視覺，這種體驗將成為永恆的美麗回憶。

    「福森號」旅客佇足聆賞楊娃兒彈奏古箏。（記者蔡宗勳攝）

    「福森號」旅客在小笠原山步道聆賞楊娃兒的古箏演奏。（記者蔡宗勳攝）

