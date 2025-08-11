基隆聯合婚禮今日11時網路報名 最大獎抽釜山來回機票

基隆市政府主辦的「114年市民聯合婚禮」今天（11日）11時至28日晚間23時59分止，開放民眾網路報名。（圖為基隆市政府提供）

2025/08/11 10:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府主辦的「114年市民聯合婚禮」今天（11日）11時至28日晚間23時59分止，開放民眾網路報名；預計邀請36對新人於9月26日在和平島地質公園，一同許下海誓山盟的浪漫婚禮。市府幫新人準備貼心好禮，包括塔式電暖器暖風機、微電腦電子鍋、溫熱揉捏按摩枕、象徵好孕的金鏟子，聯合婚禮當天抽出到釜山來回機票。

民政處指出，今年婚禮以自然原木與綠意花藝為設計主軸，融入自然意象打造溫潤場景，現場安排風格樂團演出、設置特色互動體驗攤位，營造與自然交融的婚禮氛圍。整體活動設計不僅強調儀式感，也讓新人與賓客能在自然場域中，感受真摯的陪伴與祝福。

請繼續往下閱讀...

市府於聯合婚禮當天，為每對出席的新人精心準備誠意十足的獨家賀禮，以及特別打造的婚禮專屬紀念香檳酒《心海之吻 Heartsea Kiss》。從實用的日常用品到充滿情感意涵的紀念物，蘊含市府對新人攜手展開新生活的祝福與心意。

此外，活動當天將舉行現場摸彩，包含雙人釜山來回機票、乾隆珠寶對戒等多項澎湃好禮，讓幸福加倍。

基隆市政府主辦的「114年市民聯合婚禮」今天（11日）11時至28日晚間23時59分止，開放民眾網路報名。（圖為基隆市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法