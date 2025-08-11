為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    讓人「乎好」的花秋天盛開 火鶴盆栽正夯

    進入火鶴的盛開期，買氣正旺。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/11 10:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕火鶴的台語諧音「乎好」，相當討喜，市場接受度高，而盆栽只要管理得宜，整年都會開花，尤其秋天，是美麗盛放的季節之一，目前熱賣中。

    台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌指出，火鶴不僅顏色多樣，品種更是豐富，韻動、紅牛、糖粉、小藍莓、羅莎寶貝....等，琳瑯滿目，都很漂亮，常讓人有選擇障礙。

    台南的火鶴種植，國內名列前茅，黃毅斌說，一般以切花類為主，搶攻外銷，而盆栽方式近來也相當流行，因為只要管理得宜，在日照充足的室內環境下很好照顧，1年4季都可見到美麗綻放的身影，尤其春、秋2季最盛開。

    黃毅斌指出，已到立秋，火鶴進入盛開的季節，買氣逐漸熱絡，目前是七甲五街深受歡迎的園藝盆栽之一。

    黃毅斌提到，火鶴為革質花萼，比一般的紙質花萼較厚，不易凋謝，欣賞期長，建議3個月到半年可施肥1次，可以開得更漂亮。

    黃毅斌強調，火鶴綻放後，會有粉、紅、綠的變化，到呈現咖啡色時，就可以剪掉，等待下一回的盛開，每次花期超過2個月。

    秋天是火鶴盛開的季節之一，目前買氣逐漸熱絡。（記者吳俊鋒攝）

