影響時間提早！楊柳颱風路徑持續南修 2地成登陸大熱點

楊柳颱風持續逼近，不過路徑更為偏西、偏南，氣象署預報路徑目前已經調整到南花蓮登陸。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/08/11 10:07

楊柳颱風估週三花東登陸 氣象署最快今深夜發海警

小鋼砲楊柳「穿心」態勢明朗 週三東部、南部防強風驟雨

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，不過路徑更為偏西、偏南，氣象署預報路徑目前已經調整到南花蓮登陸，速度也變得更快一些，影響時間也提早，預估後天（13日）中午就有機會登陸，東半部、嘉義以南地區預估影響最大。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今（11日）在臉書指出，楊柳颱風今將進入垂直風切最強的一段時間，不過預估楊柳能撐過這段不利發展時間，侵襲台灣之前還有機會再稍微加強，預報資料顯示楊柳還是有可能會跨過中颱的門檻。

吳聖宇分析，因為楊柳不會顯著減弱，無論是傳統還是AI的路徑預報也趨向一致，更為偏西、偏南，大致趨向台灣花蓮或台東一帶，氣象署的官方預報路徑目前已經調整到南花蓮登陸，速度也變得更快一些，可能在週三中午就會在南花蓮沿岸進來了，當天傍晚在彰化一帶出海，晚間快速趨向福建沿岸，週四（14日）基本上已經遠離台灣附近。

依照現在的路徑預報，這個颱風的影響應該會很集中在週三（13日）這一天，模式的24小時累積降雨預報圖顯示降雨影響最大的區域可能是宜蘭以南、花蓮、台東以及嘉義以南山區，東半部、嘉義以南地區（尤其山區）的民眾要特別注意楊柳颱風在明（12日）深夜起到週三（13日）這一整天之間可能帶來的降雨影響。至於其他地方同樣是在颱風環流範圍內，也是不能掉以輕心。

至於風力的部分，由於這個颱風環流很小，因此強風區域應該都集中在颱風眼牆範圍內，類似丹娜絲颱風或是山陀兒颱風的情況，登陸點附近的風力可能特別大，外圍一些的區域風力就相對較弱，所以還是要持續注意登陸點在哪個位置，周邊區域就要嚴加防範可能出現的強風，依照現在的預報，南花蓮或花東之間機率大，因此當地民眾在週三這一天務必要特別小心，若颱風過山後如果結構有重整起來，彰化以南地區同樣要注意是不是有較強陣風出現的情況，時間點可能在週三的下半天到晚間。

吳聖宇表示，颱風週四（清晨過後應該就已經離開台灣附近進入福建內陸，太平洋高壓將馬上接手，不會有低壓帶，也不會有西南氣流之類的東西糾纏不清，天氣就會回到夏季型的午後雷雨天氣型態。

