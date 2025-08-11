為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紅色咒語搞破壞！高雄大東公園入口意象遭塗鴉 公園處報警

    高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

    高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

    2025/08/11 10:36

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「忘憂森林」大東濕地公園入口意象石頭一連兩天遭人塗鴉破壞，疑似以紅色油性筆寫下咒語，守護大東公園協會質疑挑戰公權力，高市府公園處已派員清除塗鴉，將報警抓人以正視聽。

    鳳山區大東濕地公園占地9公頃，以高聳參天樹木聞名，每天大量人潮休閒遊憩、運動、觀光等，連外國遊客也來朝聖，為知名打卡景點。

    守護大東公園協會一連兩天發現寫有「大東公園」入口意象石頭遭人塗鴉破壞，疑似以紅色油性筆寫下咒語，甚至寫下「天堂有路你不來，地獄無門闖進來」等字眼，質疑破壞門面，更挑戰公權力。

    公園處表示，已派員清除塗鴉，將報警抓人，以正視聽，並請警方加強巡邏，以維護民眾安全，呼籲民眾切勿破壞公物，以免觸法得不償失。

    高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

    高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

    高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

    高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

    公園處派員清除。（守護大東公園協會提供）

    公園處派員清除。（守護大東公園協會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播