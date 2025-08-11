紅色咒語搞破壞！高雄大東公園入口意象遭塗鴉 公園處報警

高雄版「忘憂森林」大東公園入口意象，遭塗鴉寫紅色咒語破壞。（守護大東公園協會提供）

2025/08/11 10:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「忘憂森林」大東濕地公園入口意象石頭一連兩天遭人塗鴉破壞，疑似以紅色油性筆寫下咒語，守護大東公園協會質疑挑戰公權力，高市府公園處已派員清除塗鴉，將報警抓人以正視聽。

鳳山區大東濕地公園占地9公頃，以高聳參天樹木聞名，每天大量人潮休閒遊憩、運動、觀光等，連外國遊客也來朝聖，為知名打卡景點。

守護大東公園協會一連兩天發現寫有「大東公園」入口意象石頭遭人塗鴉破壞，疑似以紅色油性筆寫下咒語，甚至寫下「天堂有路你不來，地獄無門闖進來」等字眼，質疑破壞門面，更挑戰公權力。

公園處表示，已派員清除塗鴉，將報警抓人，以正視聽，並請警方加強巡邏，以維護民眾安全，呼籲民眾切勿破壞公物，以免觸法得不償失。

公園處派員清除。（守護大東公園協會提供）

